      четвъртък, 29.01.26
          Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода (ВИДЕО) НОВА РАЗПРА: „Господин Гел" срещу „Башар Асад" в пленарната зала Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО) ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане" и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО) Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни Както „Евроком" първо съобщи: Лукойл продава международните си активи Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          Националната полиция с нов заместник-директор

          29 януари 2026 | 16:50
          Цветан Йоцов е назначен за нов заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), потвърдиха от Министерство на вътрешните работи за NOVA.

          До момента длъжността се заемаше от Явор Серафимов. В сряда той беше преназначен за зам.-главен секретар на МВР със заповед на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

          С кадровата промяна ГДНП вече има ново ръководство на едно от ключовите си управленски нива.

