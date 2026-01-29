Националната полиция с нов заместник-директор

Цветан Йоцов е назначен за нов заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), потвърдиха от Министерство на вътрешните работи за NOVA.

До момента длъжността се заемаше от Явор Серафимов. В сряда той беше преназначен за зам.-главен секретар на МВР със заповед на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

С кадровата промяна ГДНП вече има ново ръководство на едно от ключовите си управленски нива.