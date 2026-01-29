НА ЖИВО
          КНСБ: Необходимият нетен месечен доход за издръжка за един работещ е 799 евро

          Необходимият за издръжка доход нараства с 1% на тримесечна база и 6% на годишна база

          29 януари 2026 | 11:21
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 1562 лева (799 евро).

          Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, които бяха представени на пресконференция.

          За тричленно семейство – двама възрастни и едно дете до 14 г. са необходими 2812 лв. (1438 евро) за издръжка.

          Необходимият за издръжка доход нараства с 1% на тримесечна база и 6% на годишна база, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, предава БТА.

