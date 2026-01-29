НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода (ВИДЕО)14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоБългария

          „Непокорна България“: Младите влизат в политиката след безпрецедентните протести и кризата в еврозоната

          29 януари 2026 | 17:33 660
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          В студиото на предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ водещият Николай Колев разговаря с представителите на новата политическа формация „Непокорна България“ – Мариана Велчева и Павел Георгиев.

          - Реклама -

          Основната тема на разговора бе участието на младите хора в предстоящите избори и необходимостта от радикална промяна в управлението на страната в контекста на политическата нестабилност и икономическите предизвикателства през 2026 година.

          Младите политици обявиха, че мотивацията им за влизане в политиката е продиктувана от моралния дълг към обществото и желанието да се сложи край на „безвремието“, продължаващо вече три десетилетия. Според тях, енергията за промяна е дошла от масовите граждански недоволства в края на 2025 г.

          Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна

           

          Младите хора като цяло показахме, че сме непокорни и това се видя най-вече, особено предния месец, по време на безпрецедентните за България протести, невиждани от 90-те, предполагам“, заяви Мариана Велчева. Тя бе категорична в позицията си: „Обществото ни се нуждае от цялостна промяна и ние сме готови за радикална промяна на цялата политическа класа“.

          По време на дискусията бяха засегнати и конкретни проблеми в столицата, включително кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“. Представителите на „Непокорна България“, които са участвали като доброволци в почистването, отправиха критики към кмета на София Васил Терзиев относно сключените договори за почистване на завишени цени.

          Ограничаване на секциите в чужбина предизвика напрежение сред българите зад граница Ограничаване на секциите в чужбина предизвика напрежение сред българите зад граница

           

          Сериозен акцент в разговора бе поставен върху икономическото състояние на страната и влизането на България в еврозоната. Гостите изразиха притеснение относно подготвеността на държавата за тази стъпка, посочвайки липсата на адекватен бюджет и работещо правителство. Отчетено бе и намаляването на индустриалното производство с 2,7% през декември, както и драстичното поскъпване на потребителската кошница.

          „Влизаме в еврозоната вече официално без бюджет, без правителство“, коментира Велчева, изтъквайки проблемите със спекулата и автоматичното повишаване на цените при превалутирането. Бе даден фрапиращ пример за мебел, чиято цена от 1500 лева е променена директно на 1500 евро.

          Темата за пътната безопасност и „войната по пътищата“ също бе централна в дискусията, провокирана от тежък инцидент край Плевен. От партията настояват за структурни промени в управлението на пътната инфраструктура, давайки за пример словенския модел с държавната компания ДАРС, създадена още през 1993 г., което според тях би елиминирало корупционните практики при поддръжката на пътищата.

          По отношение на политическата програма, „Непокорна България“ предлага конкретни реформи, включително ограничаване на мандатите на народните представители до три, за да се избегне професионализирането на политиците във вреда на обществото. Гостите призоваха за активност и борба с апатията.

          Ние сме част от това общество и като част от него ние трябва да се борим държавата ни да е рай, а не да е ад“, заключи Мариана Велчева.

          В студиото на предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ водещият Николай Колев разговаря с представителите на новата политическа формация „Непокорна България“ – Мариана Велчева и Павел Георгиев.

          - Реклама -

          Основната тема на разговора бе участието на младите хора в предстоящите избори и необходимостта от радикална промяна в управлението на страната в контекста на политическата нестабилност и икономическите предизвикателства през 2026 година.

          Младите политици обявиха, че мотивацията им за влизане в политиката е продиктувана от моралния дълг към обществото и желанието да се сложи край на „безвремието“, продължаващо вече три десетилетия. Според тях, енергията за промяна е дошла от масовите граждански недоволства в края на 2025 г.

          Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна Корнелия Нинова: „Непокорна България“ влиза в изборите с идея за радикална промяна

           

          Младите хора като цяло показахме, че сме непокорни и това се видя най-вече, особено предния месец, по време на безпрецедентните за България протести, невиждани от 90-те, предполагам“, заяви Мариана Велчева. Тя бе категорична в позицията си: „Обществото ни се нуждае от цялостна промяна и ние сме готови за радикална промяна на цялата политическа класа“.

          По време на дискусията бяха засегнати и конкретни проблеми в столицата, включително кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“. Представителите на „Непокорна България“, които са участвали като доброволци в почистването, отправиха критики към кмета на София Васил Терзиев относно сключените договори за почистване на завишени цени.

          Ограничаване на секциите в чужбина предизвика напрежение сред българите зад граница Ограничаване на секциите в чужбина предизвика напрежение сред българите зад граница

           

          Сериозен акцент в разговора бе поставен върху икономическото състояние на страната и влизането на България в еврозоната. Гостите изразиха притеснение относно подготвеността на държавата за тази стъпка, посочвайки липсата на адекватен бюджет и работещо правителство. Отчетено бе и намаляването на индустриалното производство с 2,7% през декември, както и драстичното поскъпване на потребителската кошница.

          „Влизаме в еврозоната вече официално без бюджет, без правителство“, коментира Велчева, изтъквайки проблемите със спекулата и автоматичното повишаване на цените при превалутирането. Бе даден фрапиращ пример за мебел, чиято цена от 1500 лева е променена директно на 1500 евро.

          Темата за пътната безопасност и „войната по пътищата“ също бе централна в дискусията, провокирана от тежък инцидент край Плевен. От партията настояват за структурни промени в управлението на пътната инфраструктура, давайки за пример словенския модел с държавната компания ДАРС, създадена още през 1993 г., което според тях би елиминирало корупционните практики при поддръжката на пътищата.

          По отношение на политическата програма, „Непокорна България“ предлага конкретни реформи, включително ограничаване на мандатите на народните представители до три, за да се избегне професионализирането на политиците във вреда на обществото. Гостите призоваха за активност и борба с апатията.

          Ние сме част от това общество и като част от него ние трябва да се борим държавата ни да е рай, а не да е ад“, заключи Мариана Велчева.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Все повече европейци ограничават достъпа до личните си данни

          Десислава Димитрова -
          През 2025 г. цели 76,9% от интернет потребителите в ЕС са предприели мерки за защита на личните си данни онлайн, като са управлявали достъпа до тях.
          Политика

          Доц. Юлиана Матеева: Никой не може да знае каква ще е избирателната активност извън страната

          Златина Петкова -
          "Никой не може да знае каква ще избирателната активност извън страната на предстоящия предсрочен вот, при положение че на терена излиза нов политически играч." Това...
          Крими

          Полицейска акция във Варна: арести при сделки с опиати и иззети наркотици

          Десислава Димитрова -
          При полицейска операция срещу разпространението на опиати във Варна са задържани наркодилъри, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Варна.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions