В студиото на предаването „Делници“ по телевизия „Евроком“ водещият Николай Колев разговаря с представителите на новата политическа формация „Непокорна България“ – Мариана Велчева и Павел Георгиев.

Основната тема на разговора бе участието на младите хора в предстоящите избори и необходимостта от радикална промяна в управлението на страната в контекста на политическата нестабилност и икономическите предизвикателства през 2026 година.

Младите политици обявиха, че мотивацията им за влизане в политиката е продиктувана от моралния дълг към обществото и желанието да се сложи край на „безвремието“, продължаващо вече три десетилетия. Според тях, енергията за промяна е дошла от масовите граждански недоволства в края на 2025 г.

„Младите хора като цяло показахме, че сме непокорни и това се видя най-вече, особено предния месец, по време на безпрецедентните за България протести, невиждани от 90-те, предполагам“, заяви Мариана Велчева. Тя бе категорична в позицията си: „Обществото ни се нуждае от цялостна промяна и ние сме готови за радикална промяна на цялата политическа класа“.

По време на дискусията бяха засегнати и конкретни проблеми в столицата, включително кризата с боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“. Представителите на „Непокорна България“, които са участвали като доброволци в почистването, отправиха критики към кмета на София Васил Терзиев относно сключените договори за почистване на завишени цени.

Сериозен акцент в разговора бе поставен върху икономическото състояние на страната и влизането на България в еврозоната. Гостите изразиха притеснение относно подготвеността на държавата за тази стъпка, посочвайки липсата на адекватен бюджет и работещо правителство. Отчетено бе и намаляването на индустриалното производство с 2,7% през декември, както и драстичното поскъпване на потребителската кошница.

„Влизаме в еврозоната вече официално без бюджет, без правителство“, коментира Велчева, изтъквайки проблемите със спекулата и автоматичното повишаване на цените при превалутирането. Бе даден фрапиращ пример за мебел, чиято цена от 1500 лева е променена директно на 1500 евро.

Темата за пътната безопасност и „войната по пътищата“ също бе централна в дискусията, провокирана от тежък инцидент край Плевен. От партията настояват за структурни промени в управлението на пътната инфраструктура, давайки за пример словенския модел с държавната компания ДАРС, създадена още през 1993 г., което според тях би елиминирало корупционните практики при поддръжката на пътищата.

По отношение на политическата програма, „Непокорна България“ предлага конкретни реформи, включително ограничаване на мандатите на народните представители до три, за да се избегне професионализирането на политиците във вреда на обществото. Гостите призоваха за активност и борба с апатията.

„Ние сме част от това общество и като част от него ние трябва да се борим държавата ни да е рай, а не да е ад“, заключи Мариана Велчева.