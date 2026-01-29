НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Невиждана мъгла покри Одеса (ВИДЕО)

          29 януари 2026 | 17:36
          Невиждана мъгла покри Одеса, съобщава „Страна“.

          Видимостта в района на града е толкова ниска, че автомобилите на пътищата не могат да се движат.

          Невиждана мъгла покри Одеса, съобщава „Страна“.

          Видимостта в района на града е толкова ниска, че автомобилите на пътищата не могат да се движат.

