Невиждана мъгла покри Одеса (ВИДЕО)

Невиждана мъгла покри Одеса, съобщава „Страна“.
Видимостта в района на града е толкова ниска, че автомобилите на пътищата не могат да се движат.
Невиждана мъгла покри Одеса, съобщава „Страна“.
Видимостта в района на града е толкова ниска, че автомобилите на пътищата не могат да се движат.
Невиждана мъгла покри Одеса, съобщава „Страна“.
Видимостта в района на града е толкова ниска, че автомобилите на пътищата не могат да се движат.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg