„Ние, потребителите“: Внимавайте за фалшиви сайтове и фиктивни намаления

Внимавайте за фалшиви сайтове, създадени с изкуствен интелект. Това призова от ефира на БНР Габриела Руменова от платформата „Ние, потребителите“.

„Всяка година през януари намаленията са факт. Все още сме и в периода на двойното обозначаване на цените, а също и на двойното обращение, което приключва до края на месеца. Това беше използвано от някои недобросъвестни търговци, а също и от лица, които не бих нарекла търговци.

Имаше няколко примера на сайтове, създадени с изкуствен интелект с цел единствено и само измама. И моделите, които бяха облечени с въпросните облекла, и облеклата бяха генерирани с изкуствен интелект и изобщо не съществуваха„, обясни тя.

По думите ѝ въпреки предупрежденията някои хора са се опитали да купуват от тези фалшиви сайтове, като в повечето случаи те са останали без парите си. Руменова подчерта, че такива сайтове често се създават в трети страни.

Тя напомни за какво трябва да внимаваме, когато пазаруваме онлайн. И посочи още какви нелоялни търговски практики се наблюдават, включително и във връзка с превалутирането.

Една от тях е да има фиктивно намаление. Друга – практики, свързани с начина, по който се представя информацията за условията, при които потребителят може да се възползва от отстъпката.

По думите ѝ изброените различни цени в двете валути, отстъпките, периода за намалението – от всичко това се получава изключително много информация, която потребителят трудно възприема.

Като други нелоялни практики Руменова посочи – игра с различни цветове, шрифтове и размери.

Голяма част от потребителите се водят първо от цената и тя е техният мотив дали да купят стоката или не, отбеляза още тя и препоръча на потребителите, освен да видят какво пише на етикета на продукта, но и да проследят какво се маркира на касата.

Габриела Руменова напомни, че законовата гаранция за стоките е до 2 години, независимо от това какво пише в гаранционната карта. Потребителите трябва да пазят платежните документи, за да могат да удостоверят в случай, че се стигне до съд, че тази стока е закупена точно на тази дата точно от съответния търговец.

Все повече говорим за потребителски права и хората обръщат внимание, отбеляза Габриела Руменова и бе категорична, че това е начинът, по който можем да регулираме пазара и да се противопоставим на некоректните търговци.

По думите ѝ обаче когато имат проблем, хората предявяват претенцията си устно пред търговеца, а е много важно да подават писмена жалба.

Тя се обърна към търговците: „Спазвайте законодателството такова, каквото е. Не го дописвайте излишно„.