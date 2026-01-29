НА ЖИВО
          Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода

          29 януари 2026 | 14:44
          Снимка: БГНЕС
          След като предизвика 10-минутна почивка на пленарното заседание заради емоционален изблик от трибуната, депутатът от ПП Манол Пейков продължи с провокативното си поведение и извън нея.

          При слизането си от трибуната Пейков е направил опит да залее с вода народния представител от „Възраждане“ Ангел Славчев. Вместо него обаче пострадал е квестор, който се е оказал на пътя на атаката.

          Малко по-рано председателят на парламента Рая Назарян е прекратила изказването на Манол Пейков, след като му е било дадено почти двойно време за изява от парламентарната трибуна.

          Очаквайте подробности.

