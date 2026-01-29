Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода

След като предизвика 10-минутна почивка на пленарното заседание заради емоционален изблик от трибуната, депутатът от ПП Манол Пейков продължи с провокативното си поведение и извън нея.

При слизането си от трибуната Пейков е направил опит да залее с вода народния представител от „Възраждане“ Ангел Славчев. Вместо него обаче пострадал е квестор, който се е оказал на пътя на атаката.

Малко по-рано председателят на парламента Рая Назарян е прекратила изказването на Манол Пейков, след като му е било дадено почти двойно време за изява от парламентарната трибуна.

Очаквайте подробности.