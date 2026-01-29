НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала

Сериозно напрежение и словесен сблъсък белязаха дебатите в Народното събрание около предложението за ограничаване до 20 на броя на секциите за гласуване в държавите извън Европейския съюз.

В центъра на конфликта се оказаха Радостин Василев от МЕЧ и депутатът от „Възраждане“ Климент Шопов.

От парламентарната трибуна Радостин Василев изрази учудването си от позицията на „Възраждане“, като подчерта, че в три държави извън ЕС партията е първа политическа сила. В хода на изказването си той си позволи и иронична забележка, наричайки Климент Шопов „Башар Асад“ – очевидна препратка към външната прилика между двамата заради характерните мустаци.

Репликата предизвика остра реакция. Климент Шопов веднага поиска думата за лично обяснение и се качи на трибуната, където отговори на Василев с обръщението „господин Гел“. Това доведе до незабавна намеса на председателя на парламента Рая Назарян, която наложи наказание „забележка“ на Шопов за обидно поведение към друг народен представител.

Депутатът от „Възраждане“ възрази, че санкция не е била наложена и на Радостин Василев за сравнението с Башар Асад. След това Назарян се коригира и наложи същото наказание – „забележка“ – и на Василев.

Напрежението обаче не стихна. Климент Шопов беше на косъм от второ наказание и отнемане на думата, тъй като продължи да използва обидното обръщение „гел“ по адрес на Василев. От своя страна Радостин Василев отвърна, че му било „по-лесно да го запомни като Асад, отколкото да запомни името му“.