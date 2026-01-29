НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни

Депутатите обсъждат промените в ИК, които касаят ограничаване броя на секциите в трети страни. Кворум има днес, тъй като се регистрираха 181народни избраници.

Предложението на „Възраждане“ за броя на секциите да са 20, което бе гласувано вчера на правна комисия, предизвика нова порция дебати и противопоставяне. Възраженията са, че ще бъдат засегнати българите, които живят в САЩ, Канада и Великобритания. „Възраждане“ пък насочват разговора към опит да се ограничи влиянието на Турция върху вътрешната ни политика.

В декларация от парламентарната трибуна, представена от Надежда Йорданова, ПП-ДБ остро се противопостави на проекта за промяна в Изборния кодекс, която предвижда ограничаване секциите за гласуване в държави извън ЕС.

„Каква е политическата сделка и политическата цена, при която уж опоненти се обединяват да накажат българските граждани, които мислят различно от тях и подкрепят различни виждания. Когато със закон ще накажете инакомислещите, се връщаме десетилетия назад. Не нарушавайте клетвата на Народното събрание, защото ограничаването на правото на глас, ограничаването на демократичните права на гражданите е нарушение на Конституцията и е действие в нарушение на интересите на народа“, посочи още бившият правосъден министър.