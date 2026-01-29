Ограничаване на секциите в чужбина предизвика напрежение сред българите зад граница

На извънредно заседание в сряда Правна комисия на Народното събрание прие предложение на Възраждане за намаляване на броя на избирателните секции в чужбина. Решението засяга държавите извън Европейския съюз, където ще могат да се разкриват до 20 секции, извън тези в дипломатическите и консулските представителства.

Подобна мярка беше въведена и през 2021 година, когато доведе до сериозни затруднения за гласуващите във Великобритания. Тогава се образуваха километрови опашки, а напрежението доведе до рекордна избирателна активност. Данните показват, че при 35 секции през април са гласували 33 723 души, докато през юли същата година, при 131 секции, вот са дали 31 794 избиратели.

Новината предизвика гняв и неразбиране сред българската общност зад граница, особено заради факта, че именно „Възраждане“ има силни изборни резултати във Великобритания. Партията е и единствената парламентарна опозиционна сила с председател на комисия, отговаряща за българите в чужбина.

Сред депутати се появиха съмнения, че „Възраждане“ е постигнала съглашателство с Делян Пеевски, с цел ограничаване на вота от Турция, който представлява около една трета от всички гласували зад граница.

Според изборни наблюдатели много българи във Великобритания няма да имат реална възможност да упражнят правото си на вот. Общността там вече се подготвя за мобилизация за предстоящите избори, тъй като смята, че правата ѝ са несправедливо ограничени.

Изборният анализатор Даниел Стефанов смята, че ефектът от гласуването в Турция често е преувеличаван.

„България прави гласуването зад граница по един свръхширок начин. В предишните варианти на кодекса имаше по-ясна мярка за определяне на секциите – определен брой заявления, според които се отваряха. Това беше доста добра система – избягваха се бруталните струпвания. През 2010 година мисля, че външно министерство изпрати официални лица във всяка секция – рязко се подобри качеството на протоколите. Партиите трябва да разберат, че промените в ИК не бива да са едностранни“,

коментира той и допълни, че в момента всяка политическа сила се опитва да реши собствен проблем чрез промени в Изборния кодекс.

Изборният експерт Румяна Дечева е на мнение, че предложените изменения са прибързани и водени от моментни политически сметки.