Ограничаване на секциите в чужбина предизвика напрежение сред българите зад граница

На извънредно заседание в сряда Правна комисия на Народното събрание прие предложение на Възраждане за намаляване на броя на избирателните секции в чужбина. Решението засяга държавите извън Европейския съюз, където ще могат да се разкриват до 20 секции, извън тези в дипломатическите и консулските представителства.
- Реклама -
Подобна мярка беше въведена и през 2021 година, когато доведе до сериозни затруднения за гласуващите във Великобритания. Тогава се образуваха километрови опашки, а напрежението доведе до рекордна избирателна активност. Данните показват, че при 35 секции през април са гласували 33 723 души, докато през юли същата година, при 131 секции, вот са дали 31 794 избиратели.
Новината предизвика гняв и неразбиране сред българската общност зад граница, особено заради факта, че именно „Възраждане“ има силни изборни резултати във Великобритания. Партията е и единствената парламентарна опозиционна сила с председател на комисия, отговаряща за българите в чужбина.
Сред депутати се появиха съмнения, че „Възраждане“ е постигнала съглашателство с Делян Пеевски, с цел ограничаване на вота от Турция, който представлява около една трета от всички гласували зад граница.
Според изборни наблюдатели много българи във Великобритания няма да имат реална възможност да упражнят правото си на вот. Общността там вече се подготвя за мобилизация за предстоящите избори, тъй като смята, че правата ѝ са несправедливо ограничени.
Изборният анализатор Даниел Стефанов смята, че ефектът от гласуването в Турция често е преувеличаван.
Изборният експерт Румяна Дечева е на мнение, че предложените изменения са прибързани и водени от моментни политически сметки.
На извънредно заседание в сряда Правна комисия на Народното събрание прие предложение на Възраждане за намаляване на броя на избирателните секции в чужбина. Решението засяга държавите извън Европейския съюз, където ще могат да се разкриват до 20 секции, извън тези в дипломатическите и консулските представителства.
- Реклама -
Подобна мярка беше въведена и през 2021 година, когато доведе до сериозни затруднения за гласуващите във Великобритания. Тогава се образуваха километрови опашки, а напрежението доведе до рекордна избирателна активност. Данните показват, че при 35 секции през април са гласували 33 723 души, докато през юли същата година, при 131 секции, вот са дали 31 794 избиратели.
Новината предизвика гняв и неразбиране сред българската общност зад граница, особено заради факта, че именно „Възраждане“ има силни изборни резултати във Великобритания. Партията е и единствената парламентарна опозиционна сила с председател на комисия, отговаряща за българите в чужбина.
Сред депутати се появиха съмнения, че „Възраждане“ е постигнала съглашателство с Делян Пеевски, с цел ограничаване на вота от Турция, който представлява около една трета от всички гласували зад граница.
Според изборни наблюдатели много българи във Великобритания няма да имат реална възможност да упражнят правото си на вот. Общността там вече се подготвя за мобилизация за предстоящите избори, тъй като смята, че правата ѝ са несправедливо ограничени.
Изборният анализатор Даниел Стефанов смята, че ефектът от гласуването в Турция често е преувеличаван.
Изборният експерт Румяна Дечева е на мнение, че предложените изменения са прибързани и водени от моментни политически сметки.