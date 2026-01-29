Около 3700 български студенти ще заминат на студентски бригади в САЩ

Близо 3700 български студенти се очаква да заминат на студентски бригади в САЩ това лято.

За поредна година кампанията за студентските бригади в Съединените щати върви много добре, коментира пред БНР Весела Кутева, мениджър програми за културен обмен за САЩ в една от водещите фирми в този бранш с над 20-годишен опит. „Отворен е вече календарът за виза. Интервюто е с отделен календар от този за другите неимигрантски визи, насочен е само към програмата „Лятна работа и пътуване“ и интервютата започват от 2 февруари, като ще бъдат с продължителност до 29 май“, разказва тя.

Студентите ще работят най-често в хотели, ресторанти, туристически обекти и курорти. Много от тях избират да имат повече от една работа, за да увеличат доходите си и да натрупат повече опит. Програмите за студентски бригади са популярни, защото съчетават работа, пътуване и нови преживявания. Освен финансовата страна, студентите подобряват английския си език, запознават се с хора от цял свят. Първите интервюта за визи в американското посолство са насрочени за 2 февруари.