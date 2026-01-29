Опасна „шега“ на пътя: младеж в чаршаф стряска водачи, а съучастниците му хвърлят камъни по колите

Странни и опасни сцени са се разигравали нощем край монтанското село Дъбова махала. Младеж, облечен в бял чаршаф, а в по-ранен период и в бял скафандър, излизал внезапно на пътя и стряскал шофьори. Докато автомобилите го заобикаляли, негови приятели замеряли колите с камъни. По данни на очевидци инцидентите се случвали около 1:00 ч. на пътя към Дунав мост 2.

Полицейският инспектор Симеон Иванов от участъка в Брусарци е получил три сигнала, но при пристигане на място не е заварил извършителите. От Районно управление – Лом впоследствие е постъпила информация, че двама от водачите, чиито автомобили са били замеряни, са от съседното село Тополовец.

„От Районното управление в Лом ни съобщиха, че двама от водачите, които са били замеряни с камъни и други твърди предмети, са от съседното село Тополовец. Те разказват, че пътят им бил препречен от мъж, покрит с чаршаф. За да не го ударят, водачите намаляват и в този момент други хора замерят превозните средства, причинявайки им щети. Това се случвало в продължение на час. Установени са шестима души, съпричастни към деянието. Те са направили пълни самопризнания. Двама от тях са задържани. Единият замесен е непълнолетен, а останалите – на възраст от 19 до 21 години. Всички са от Дъбова махала. Определят случилото се като начин за забавление и придобиване на известност в социалните мрежи“,

разкри инспектор Иванов.

По думите му подобни действия създават реална опасност за пътната безопасност. Той отправи апел към младите хора да не се поддават на провокации и тенденции от социалните мрежи, които могат да доведат до сериозни инциденти.