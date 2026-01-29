Опасна „шега“ на пътя: младеж в чаршаф стряска водачи, а съучастниците му хвърлят камъни по колите

Странни и опасни сцени са се разигравали нощем край монтанското село Дъбова махала. Младеж, облечен в бял чаршаф, а в по-ранен период и в бял скафандър, излизал внезапно на пътя и стряскал шофьори. Докато автомобилите го заобикаляли, негови приятели замеряли колите с камъни. По данни на очевидци инцидентите се случвали около 1:00 ч. на пътя към Дунав мост 2.
Полицейският инспектор Симеон Иванов от участъка в Брусарци е получил три сигнала, но при пристигане на място не е заварил извършителите. От Районно управление – Лом впоследствие е постъпила информация, че двама от водачите, чиито автомобили са били замеряни, са от съседното село Тополовец.
По думите му подобни действия създават реална опасност за пътната безопасност. Той отправи апел към младите хора да не се поддават на провокации и тенденции от социалните мрежи, които могат да доведат до сериозни инциденти.
