Осем години и петнадесет издания на „Нощ на звездите“

За осма поредна година ще станем свидетели на грандиозния спектакъл „Нощ на звездите“, създаден от емблематичния български цирков артист Ечо Керязов, който разказа повече за събитието в рамките на предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

„Успяваме благодарение на екипа, който сме сформирали последните години. Мисля, че някой от хората са буквално от първата година. Разбира се, имаме и нови хора, млади хора, които са изключително мотивирани и компетентни", каза още гостът.

Керязов разказа, че сред знаковите наградени от „Нощ на звездите“ са олимпийският ни шампион Карлос Насар, както и младият автомобилен състезател Никола Цолов, който в последно време жъне много успехи.

Цирковият артист обясни, че наградите на Фондация „Енчо Керязов“ ще бъдат дадени на някои от хората, които преди това са били номинирани на страницата на фондацията. Той посочи, че номинации могат да бъдат правени до 10 март във всички категории от учители и треньори на талантливи деца.