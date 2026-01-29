От лотариен удар до затвора: 80-годишен милионер изгради наркоимперия

80-годишният Джон Ерик Спайби беше осъден на 16 години затвор, след като съдът го призна за виновен за изграждането и ръководенето на нелегална фабрика за производство на фалшиви лекарства. Медикаментите са били произвеждани в постройки към собствената му къща в английския град Уигън и пласирани на черния пазар, като стойността им се изчислява на десетки милиони паунда.

Спайби става милионер през 2010 г., когато печели 2,4 милиона паунда от Националната лотария на 65-годишна възраст. Вместо да се оттегли от активна дейност, той инвестира част от средствата в престъпна схема и изгражда високотехнологична лаборатория за производство на нелицензирани таблетки.

В периода между 2020 и 2022 г. Спайби, синът му Колин и още двама съучастници – Лий Дрюри и Калъм Дориан – произвеждали фалшиви хапчета, представяни като легален медикамент. Таблетките били продавани по 65 пенса и криещи сериозен риск за здравето на потребителите.

По данни на разследващите, общата стойност на произведените количества може да е достигнала до 288 милиона паунда. С разрастването на дейността групата открила и втора нелегална лаборатория в Салфорд, в района на Манчестър, използвайки фиктивна фирма за прикриване на престъпната дейност.

При полицейска операция били иззети огромни количества фалшиви медикаменти, машини за производството им, огнестрелни оръжия, боеприпаси и значителни суми пари.

Освен за производство и разпространение на наркотици, Спайби беше признат за виновен и за незаконно притежание на оръжие, боеприпаси и възпрепятстване на правосъдието. Синът му Колин получи присъда от 9 години затвор, Лий Дрюри – 9 години и 9 месеца, а Калъм Дориан – 12 години лишаване от свобода за участието си в престъпната мрежа.