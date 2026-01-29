НА ЖИВО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоЗдраве

          Отменят грипната епидемия в Бургаско

          Учениците в цялата област се връщат в класните стаи

          29 януари 2026 | 14:56 70
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Отменят грипната епидемия в Бургаско. Областният щаб срещу грипа в Бургас реши, че няма да удължава противоепидемичните мерки. Те са в сила до 30 януари.

          Причината е спад на заболеваемостта, съобщиха здравните власти, предава БНТ. Данните към днешна дата показват 220 болни на 10 хил. души население в сравнение с преди дни, когато те са били 322.

          Грипна епидемия в Бургаска област: Мерките влизат в сила днес Грипна епидемия в Бургаска област: Мерките влизат в сила днес

          Натискът към болниците е спаднал с 30%, въпреки че към момента инфекциозното отделение на държавната болница е запълнено и дори са разкрити допълнителни 5 легла.

          След междусрочната ваканция, учениците в цялата област се връщат в класните стаи на 3 февруари и обучението ще продължи присъствено.

