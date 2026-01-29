Отвъд видеоразговорите: холограми и „телепортиращи се” класни стаи

За Маурицио Мурони, доцент по телекомуникации в Университета в Каляри в Италия, „Междузвездни войни” е много повече от научнофантастичен филмов франчайз — поредицата е източник на вдъхновение за творчеството му.

„Във вселената на „Междузвездни войни” редовно прожектират холограми на хора, за да водят разговори из цялата галактика”, казва Мурони, докато обяснява своето увлечение. „Точно това изграждаме в момента”.

Мурони ръководи финансирана от ЕС инициатива, наречена HEAT, в рамките на която се разработват технологии за потапящо телеприсъствие с малко закъснение — като забавянията се поддържат близки до нулата — за да може холографската комуникация да се доближи до ежедневната реалност.

Как ще става това? Стандартна камера, като тази на смартфон, може да сканира човек. Полученият образ след това може да се предава по целия свят и да се превърне в холограма, видима чрез шлемове за виртуална реалност или проектори.

Холограмите съществуват от доста време. Досега обаче те са използвани предимно за ефекти в шоубизнеса, без голямо въздействие върху ежедневието. Много от тези ранни системи са скъпи и трудни за използване и изискват много бързи интернет връзки.

Инициативите като HEAT се опитват да променят това. Изследователите се стремят да направят потапящото телеприсъствие практично у дома чрез холограми и редица други технологии — от виртуална и добавена реалност до реалистични аватари във виртуални светове.

Такива системи биха могли да бъдат от решаващо значение за различни приложения, вариращи от телеконферентни връзки до здравеопазването, като свързват хора, които са физически отдалечени.

„По време на пандемията от Covid-19 всички видяхме колко е важно да предложим истинско изживяване на хората”, заявява Мурони. „Искаме да обединим хората”.

Технологията за телеприсъствие пренася холограмите вкъщи

HEAT не е единствената такава инициатива. Друга финансирана от ЕС инициатива, SPIRIT, работи за постигането на подобна цел. С изпитателни платформи в Германия, Белгия и Обединеното кралство, тя е насочена към повишаване на достъпността на потапящото телеприсъствие.

Зад холограмите обаче се крие истинското предизвикателство — мрежата, която пренася всички тези данни. Голяма част от работата на SPIRIT е насочена към тази основна инфраструктура — ключовият фактор, ограничаващ по-широкото разпространение на технологията.

Ефективният пренос на данни е от съществено значение за приложенията с интензивно използване на данни, като например телеприсъствието в реално време. Екипът на SPIRIT тества и подобри мрежовите протоколи, за да бъде това възможно.

„Когато провеждате видеоразговор, използвате протокол за изпращане на пакети от данни”, обяснява Тим Уотърс, изследовател с постдокторантска степен в Университета в Гент и изследователския център Imec в Белгия.

„Подобрихме някои от тези протоколи и намалихме закъснението или забавянето на сигнала от няколко секунди на милисекунди”, казва той.

Това може да има огромно значение за определени задачи от разстояние. Кратките забавяния позволяват на хората да взаимодействат по-естествено.

Изискана кухня в собствената ви дневна

Екипът на SPIRIT изпробва тези усъвършенствания на мрежата в изпитвания в реални условия. Например, Mugaritz, баски ресторант с две звезди Мишлен близо до Сан Себастиан в Испания, се обърна към екипа с цел да пресъздаде изживяването в ресторанта виртуално.

Заедно с изследователи от SPIRIT екипът на ресторанта разработи потапяща ресторантска среда, в която участниците имаха възможност да се включат от дома си.

„Консумирате ястията у дома, но се чувствате все едно сте в ресторанта”, обяснява Питър Ван Дейл, професор в Университета в Гент и Imec и координатор на проекта SPIRIT. „Това е краен пример, но показва на какво сме способни”.

Проведен е малък пилотен проект с участието на 50 души, които използваха очила за виртуална реалност, за да общуват помежду си по време на вечерята.

В допълнение към собствените си научни изследвания учените от SPIRIT също така поканиха хора от цяла Европа да предложат свои собствени проекти за телеприсъствие и да получат подкрепа от SPIRIT. Един от тези пилотни проекти бе вечерята в Mugaritz.

Други проекти излизат далеч извън рамките на ресторантските посещения. Телеприсъствието би могло да подпомогне психологическата терапия, дистанционното управление на роботи и по-ангажиращите форми на обучение. То може също така да промени начина, по който получаваме здравно обслужване.

„Един лекар може да използва тази технология, за да разговаря с пациент и да го наблюдава”, заявява Ван Дейл. „Дори разработихме тактилни системи, при които лекарят може да усеща части от тялото на пациента от разстояние”.

Усещане и мирис: от класните стаи до театралните сцени

Образованието е още една сфера, в която телеприсъствието може да донесе ползи. „Представете си, ако учещите можеха да скачат насам-натам из слънчевата система”, казва Мурони. „Биха могли да се доближат до слънцето и да усетят неговата топлина. Или да отидат в кратерите на Меркурий и да усетят студа от тъмната страна на планетата и топлината от светлата ѝ страна”.

Пробивите, постигнати от екипите на SPIRIT и HEAT, спомагат за предизвикването на вълна от творчески експерименти в други области.

Изследователите от HEAT, например, работят и с театри. „Ами ако актьорите можеха да използват миризми, за да предизвикат емоции у зрителите в театъра?”, пита Мурони.

„Работим с театрите по този въпрос. Може да се използва шлем за пренасяне на миризми. Вече се създава художествено действие с използване на тази възможност. Публиката ще може да помирише виното и сиренето по време на сцена с обяд”, споделя той.