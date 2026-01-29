След изморително заседание, продължило над пет часа и половина, Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Изборния кодекс.

В условията на високо напрежение и остри размяна на реплики в пленарната зала, депутатите одобриха предложението на партия „Възраждане“, което предвижда ограничаване на броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз до 20.

Бурните дебати ангажираха вниманието на парламента през по-голямата част от пленарния ден. Приетата на първо четене рестрикция засяга пряко организацията на вота за българските общности в страни като Великобритания, САЩ и Турция, връщайки дебата за достъпността на изборния процес зад граница.

Обсъждането бе съпроводено със скандали между отделните партии. Почти до физическа саморазправа се стигна между депутатите на „Възраждане“ и АПС. Не е тайна, че последните разчитат на по-висока подкрепа от българите, живеещи в Турция. Размяна на нелицеприятни реплики имаше между Радостин Василев и Климент Шопов, които се обърнаха един към друг с „Господи Гел“ и „Башар Асад“.

В рамките на същото заседание народните представители разгледаха и други законодателни инициативи, свързани с изборния процес. Предложението на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) за промяна в Изборния кодекс, която предвиждаше връщане на машинния протокол като средство за отчитане на резултатите, не събра необходимата подкрепа и бе отхвърлено от мнозинството в залата.