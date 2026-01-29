НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода14:29 НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала14:15 Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова за служебен премиер (ВИДЕО)14:05 ЕКШЪН В ЗАЛАТА: „Възраждане“ и АПС стигнаха почти до бой (ВИДЕО)11:01 Самоубийството на Билгин: Момчето споделило с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС09:52 НС дебатира за броя на изборните секции в трети страни09:42 Както „Евроком“ първо съобщи: Лукойл продава международните си активи09:11 Крум Зарков обяви, че ще се кандидатира за лидер на БСП: Необходима е радикалната промяна
          НачалоБългария

          Парламентът върна ограничението до 20 секции за гласуване извън ЕС на първо четене

          29 януари 2026 | 14:59 990
          Снимка: БГНЕС
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          След изморително заседание, продължило над пет часа и половина, Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Изборния кодекс.

          - Реклама -

          В условията на високо напрежение и остри размяна на реплики в пленарната зала, депутатите одобриха предложението на партия „Възраждане“, което предвижда ограничаване на броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз до 20.

          НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала

          Бурните дебати ангажираха вниманието на парламента през по-голямата част от пленарния ден. Приетата на първо четене рестрикция засяга пряко организацията на вота за българските общности в страни като Великобритания, САЩ и Турция, връщайки дебата за достъпността на изборния процес зад граница.

          Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода

          Обсъждането бе съпроводено със скандали между отделните партии. Почти до физическа саморазправа се стигна между депутатите на „Възраждане“ и АПС. Не е тайна, че последните разчитат на по-висока подкрепа от българите, живеещи в Турция. Размяна на нелицеприятни реплики имаше между Радостин Василев и Климент Шопов, които се обърнаха един към друг с „Господи Гел“ и „Башар Асад“.

          В рамките на същото заседание народните представители разгледаха и други законодателни инициативи, свързани с изборния процес. Предложението на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) за промяна в Изборния кодекс, която предвиждаше връщане на машинния протокол като средство за отчитане на резултатите, не събра необходимата подкрепа и бе отхвърлено от мнозинството в залата.

          След изморително заседание, продължило над пет часа и половина, Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Изборния кодекс.

          - Реклама -

          В условията на високо напрежение и остри размяна на реплики в пленарната зала, депутатите одобриха предложението на партия „Възраждане“, което предвижда ограничаване на броя на изборните секции в държави извън Европейския съюз до 20.

          НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала НОВА РАЗПРА: „Господин Гел“ срещу „Башар Асад“ в пленарната зала

          Бурните дебати ангажираха вниманието на парламента през по-голямата част от пленарния ден. Приетата на първо четене рестрикция засяга пряко организацията на вота за българските общности в страни като Великобритания, САЩ и Турция, връщайки дебата за достъпността на изборния процес зад граница.

          Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода Нов скандал в НС: Пейков опита да залее депутат с вода

          Обсъждането бе съпроводено със скандали между отделните партии. Почти до физическа саморазправа се стигна между депутатите на „Възраждане“ и АПС. Не е тайна, че последните разчитат на по-висока подкрепа от българите, живеещи в Турция. Размяна на нелицеприятни реплики имаше между Радостин Василев и Климент Шопов, които се обърнаха един към друг с „Господи Гел“ и „Башар Асад“.

          В рамките на същото заседание народните представители разгледаха и други законодателни инициативи, свързани с изборния процес. Предложението на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) за промяна в Изборния кодекс, която предвиждаше връщане на машинния протокол като средство за отчитане на резултатите, не събра необходимата подкрепа и бе отхвърлено от мнозинството в залата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          5500 долара за тройунция: Златото достигна нов ценови връх

          Росица Николаева -
          Цената на златото скочи до нов исторически връх над 5500 долара за тройунция, петролът поскъпна, а борсовите индекси тръгнаха надолу след изостряне на геополитическото...
          България

          Стела Николова пред Евроком: „Възраждане“ получи държавен имот и иска да ограничи вота, а Пеевски е „фантом“ в парламента (видео)

          Екип Евроком -
          Депутатката пита защо Делян Пеевски не влиза в пленарна зала
          Икономика

          Le Figaro: България се присъедини към еврозоната – Какво може да посетите там

          Росица Николаева -
          Френският ежедневник „Le Figaro“ публикува в онлайн изданието си статия, посветена на България като привлекателна туристическа дестинация. Поводът е присъединяването на страната ни към еврозоната,...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions