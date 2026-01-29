Народното събрание предприе действия по разпределението на ключов законопроект, касаещ въвеждането на еврото, след сериозен обществен натиск. Организацията „Дойран 2025“ съобщи, че днес е получила официален отговор от парламентарната институция във връзка с искане, внесено на 23 януари 2026 г.

Искането, подкрепено с подписите на 8065 български граждани, настояваше за незабавното разпределение и разглеждане на промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ). Основният акцент в законопроекта е удължаването на срока по чл. 24, който регламентира периода на едновременно обращение на двете валути – лев и евро.

Движение на законопроекта след забавяне

Въпросният законопроект е внесен в деловодството на Народното събрание още на 16 декември 2025 г. Според информацията от „Дойран 2025“, документът е „отлежавал“ в институцията, докато други законопроекти, внесени на по-късен етап, вече са били подложени на разглеждане. След внасянето на подписката с над 8000 подписа обаче процедурата е задвижена.

Към момента законопроектът е разпределен към две парламентарни комисии – Комисията по бюджет и финанси, която е определена за водеща, и комисията, отговаряща за иновациите. Въпреки разпределението, точката все още не е включена в дневния ред за заседанията на съответните комисии.

Позицията на вносителите

Румяна Ченалова, лице на инициативата, коментира развитието на ситуацията в социалните мрежи, подчертавайки силата на гражданското общество. Тя призова за постоянство и единство в отстояването на правата.

„Когато познаваме правата си и знаем как да ги реализираме, когато сме много и единни можем всичко! Вярата са крилете ни, непреклонността – силата да останем на избрания път, трудния път на избора да пренебрегнеш себе си, уюта на спокойното съществуване, сигурността да не си различен“, заяви Ченалова.

От организацията са категорични в намерението си да следят процеса докрай с посланието: „Продължаваме и нито крачка назад!“.