Пътнически самолет с 15 души на борда катастрофира край границата между Колумбия и Венецуела

Пътнически самолет с общо 17 души на борда – 15 пътници и двама членове на екипажа – е изчезнал и катастрофирал в близост до границата между Колумбия и Венецуела, съобщиха местните власти. Няма оцелели.

Самолетът е излетял от граничния колумбийски град Кукута и е загубил връзка с контролната кула малко преди планираното си кацане.

По информация на авиокомпанията машината е трябвало да се приземи в град Оканя, разположен в североизточната част на Колумбия.

„Самолетът трябваше да кацне около 12:05 ч. местно време“, се посочва в официално изявление на превозвача.

Властите потвърдиха, че всички пътници и екипажът са загинали, като към момента не се съобщават подробности за причините за инцидента. В района продължават действията по издирване и разследване, като се очаква допълнителна информация след приключване на огледите.