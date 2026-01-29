Пътнически самолет с 15 души на борда катастрофира край границата между Колумбия и Венецуела

Пътнически самолет с общо 17 души на борда – 15 пътници и двама членове на екипажа – е изчезнал и катастрофирал в близост до границата между Колумбия и Венецуела, съобщиха местните власти. Няма оцелели.
Самолетът е излетял от граничния колумбийски град Кукута и е загубил връзка с контролната кула малко преди планираното си кацане.
По информация на авиокомпанията машината е трябвало да се приземи в град Оканя, разположен в североизточната част на Колумбия.
Властите потвърдиха, че всички пътници и екипажът са загинали, като към момента не се съобщават подробности за причините за инцидента. В района продължават действията по издирване и разследване, като се очаква допълнителна информация след приключване на огледите.
