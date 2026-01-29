НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Пътнически самолет с 15 души на борда катастрофира край границата между Колумбия и Венецуела

          29 януари 2026 | 00:40 80
          Снимка: X/@OsiOsint1
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Пътнически самолет с общо 17 души на борда – 15 пътници и двама членове на екипажа – е изчезнал и катастрофирал в близост до границата между Колумбия и Венецуела, съобщиха местните власти. Няма оцелели.

          - Реклама -

          Самолетът е излетял от граничния колумбийски град Кукута и е загубил връзка с контролната кула малко преди планираното си кацане.

          По информация на авиокомпанията машината е трябвало да се приземи в град Оканя, разположен в североизточната част на Колумбия.

          „Самолетът трябваше да кацне около 12:05 ч. местно време“, се посочва в официално изявление на превозвача.

          Властите потвърдиха, че всички пътници и екипажът са загинали, като към момента не се съобщават подробности за причините за инцидента. В района продължават действията по издирване и разследване, като се очаква допълнителна информация след приключване на огледите.

          Пътнически самолет с общо 17 души на борда – 15 пътници и двама членове на екипажа – е изчезнал и катастрофирал в близост до границата между Колумбия и Венецуела, съобщиха местните власти. Няма оцелели.

          - Реклама -

          Самолетът е излетял от граничния колумбийски град Кукута и е загубил връзка с контролната кула малко преди планираното си кацане.

          По информация на авиокомпанията машината е трябвало да се приземи в град Оканя, разположен в североизточната част на Колумбия.

          „Самолетът трябваше да кацне около 12:05 ч. местно време“, се посочва в официално изявление на превозвача.

          Властите потвърдиха, че всички пътници и екипажът са загинали, като към момента не се съобщават подробности за причините за инцидента. В района продължават действията по издирване и разследване, като се очаква допълнителна информация след приключване на огледите.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Милорад Додик поиска от Нетаняху подкрепа за „връщане към Дейтън“ и възстановяване на армията на Република Сръбска

          Красимир Попов -
          Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви в Израел, че е поискал съдействие от израелския премиер за „връщане към буквата на Дейтънското споразумение“,...
          Война

          Руснаците превзеха Новояковлевка на Запорожко направление

          Иван Христов -
          Руската армия е превзела селището Новояковлевка на Запорожко направление, предава Military Analytics. В момента се водят ожесточени боеве между руските сили и Въоръжените сили на...
          Война

          MWM: Руски „Герани“ унищожиха незаменим за ВСУ хеликоптер

          Иван Христов -
          Американското издание Military Watch Magazine (MWM) публикува доклад, в който се посочва, че руски дронове „Геран“ са унищожили съветски хеликоптер Ми-24, който е незаменим...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions