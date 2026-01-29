НА ЖИВО
          Павел Георгиев: Младите хора показахме, че сме непокорни

          29 януари 2026 | 16:43 130
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Младите хора показахме, че сме непокорни и това се видя най-вече на протестите от миналата година, които бяха едни от най-големите от 90-тте години насам. Ясно показахме, че не може да продължаваме по този начин.“

          Това каза студентът по политология и член на ПП „Непокорна България“ Павел Георгиев, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          В студиото гостува и Мариана Вълчева, която също е част от ПП „Непокорна България“. Тя беше категорична, че формацията им може да бъде алтернатива на всичко, което в момента се случва в страната.

          „Имаме морален дълг да зададем нов тон в държавата. Трябва да ес излезе от тази нестабилност, тъй като това ни обрича на дълго безвремие. Три десетилетия сме в безвремие. Това ни запраща в още по-голямо такова“, посочи гостенката.

          Според Вълчева в управлението на страната са нужни нови и честни хора, които не са част от сенчести структури.

          Последвайте Евроком в Google News

