Павел Георгиев: Младите хора показахме, че сме непокорни

„Младите хора показахме, че сме непокорни и това се видя най-вече на протестите от миналата година, които бяха едни от най-големите от 90-тте години насам. Ясно показахме, че не може да продължаваме по този начин.“

Това каза студентът по политология и член на ПП „Непокорна България“ Павел Георгиев, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

В студиото гостува и Мариана Вълчева, която също е част от ПП „Непокорна България“. Тя беше категорична, че формацията им може да бъде алтернатива на всичко, което в момента се случва в страната.

„Имаме морален дълг да зададем нов тон в държавата. Трябва да ес излезе от тази нестабилност, тъй като това ни обрича на дълго безвремие. Три десетилетия сме в безвремие. Това ни запраща в още по-голямо такова“, посочи гостенката.

Според Вълчева в управлението на страната са нужни нови и честни хора, които не са част от сенчести структури.