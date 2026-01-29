Павел Георгиев: Младите хора показахме, че сме непокорни

29 януари 2026 | 16:43
Това каза студентът по политология и член на ПП „Непокорна България“ Павел Георгиев, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
В студиото гостува и Мариана Вълчева, която също е част от ПП „Непокорна България“. Тя беше категорична, че формацията им може да бъде алтернатива на всичко, което в момента се случва в страната.
Според Вълчева в управлението на страната са нужни нови и честни хора, които не са част от сенчести структури.
