Археолози направиха забележително откритие на индонезийския остров Сулавеси, което променя фундаменталните ни познания за човешката история и еволюцията на изкуството. Изследователите идентифицираха червен контур на човешка ръка, чиито пръсти са умишлено доработени, за да наподобяват нокти. Това не е просто механичен отпечатък, а сложен и замислен символ, който според новите анализи датира от поне 67 800 години.

На пръв поглед изображението прилича на стандартна човешка ръка, но внимателният анализ разкрива ясен жест към абстракцията. Преработката на пръстите в „нокти“ свидетелства за ключов скок в символното мислене на древните хора – превръщането на една идея в конкретен образ. Подобни жестове на разказване чрез символи се считат за основата, върху която по-късно се изграждат езикът, религията и науката.

Новата датировка на находката изпреварва с около 1100 години досегашния рекордьор – червен отпечатък, открит в пещера в Испания, чийто произход и датировка все още са обект на дебати в научната общност. Откритието на Сулавеси има и по-широко значение за разбирането на човешката миграция. То подсилва тезата, че Хомо сапиенс е достигнал огромния континентален масив Сахул, обхващащ днешна Австралия и Нова Гвинея, значително по-рано от предполагаемото досега – с около 15 000 години по-назад във времето.

Тези разкрития сериозно разклащат утвърдената с десетилетия евроцентрична догма, според която абстрактното мислене и изкуството „избухват“ внезапно в Ледникова Европа и едва след това се разпространяват по света. Находките от Индонезия доказват, че древните хора не просто са реагирали на заобикалящата ги среда, а активно са я представяли, споделяйки идентичности и истории – поведение, уникално за нашия вид.

Проф. Адам Брум от университета „Грифит“, който е съръководител на проекта, коментира значението на това разместване на пластовете в науката: „Когато учех през 90-те, ни казваха, че творческият взрив се е случил в малка част от Европа. Днес виждаме наративно изкуство в Индонезия. Това прави евроцентричния аргумент трудно защитим.“ Резултатите от това проучване са публикувани в авторитетното списание Nature.