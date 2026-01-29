Песков с първи коментар и предупреждение за сделката с „Лукойл“

Интересите на руската петролна компания Лукойл трябва да бъдат защитени и спазени. Това заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков във връзка със сделката между „Лукойл“ и американската инвестиционна компания Карлайл (Carlyle), предаде ТАСС.

„Считаме санкциите за незаконни и неприемливи – това е основата на нашата позиция. Второто е, че корпоративните споразумения не подлежат на коментар. За нас е важно интересите на руската компания да бъдат защитени и спазени", заяви Песков в отговор на журналистически въпрос по време на брифинг.

По-рано „Лукойл“ съобщи, че е постигнал споразумение с „Карлайл“ за продажбата на Lukoil International GmbH – дружеството, което обединява международните активи на групата. От компанията уточниха, че сделката не включва проекти в Казахстан и ще бъде реализирана при изпълнение на редица условия, сред които и получаване на одобрение от американските власти.

От „Лукойл“ подчертаха още, че споразумението с „Карлайл“ не е изключително, като преговорите с други потенциални купувачи продължават. Компанията напомни, че решението за продажба на „Лукойл Интернешънъл“ е пряко свързано с въвеждането на ограничителни мерки срещу „Лукойл“ и негови дъщерни дружества от страна на отделни държави.

През октомври Съединените щати и Великобритания включиха „Лукойл“ в санкционните си списъци. Впоследствие компанията обяви намерение да продаде част от международните си активи и информира за оферта от страна на Gunvor за придобиване на „Лукойл Интернешънъл“. По-късно обаче „Гънвор“ оттегли предложението си, след като Министерството на финансите на САЩ заяви, че няма да издаде лиценз за подобна сделка до края на конфликта в Украйна.

Според информации в медиите интерес към международните активи на „Лукойл“ проявяват още редица компании, допълва ТАСС.