Плевнелиев: Президентът не трябва да влиза в битка за властта

Изборът пред Илияна Йотова е изключително труден, а служебното правителство не бива да остава като възможна опция. Това заяви бившият президент Росен Плевнелиев в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му редовното правителство трябва да поеме отговорността и „да изпие горчивата чаша“.

Плевнелиев определи като крайно жалко взаимното замеряне на политиците с обвинения за фалшифициране на изборите. Според него изборният процес трябва да се организира от стабилна изборна администрация, а законодателството да спре да се променя.

„Изборите се провеждат честно, проблемите идват от политиците. Ние, българите, където и да сме, повече се каляме и критикуваме. Крайно време е политиците да спрат да се бъркат“, подчерта той.

Бившият държавен глава беше остър и към Румен Радев, като заяви, че слизането му на политическия терен представлява абдикация от президентската отговорност и нанася тежък удар по демокрацията.

„Президентът се закле да бъде обединител на нацията. Не му отива, след като е бил държавен глава на всички българи, да се бори за властта“, каза Плевнелиев.

В геополитически план той подчерта, че геополитиката днес е решаваща, а 2026 г. може да промени съдбата на децата ни. Най-голямото му притеснение е начинът на мислене на текущия президент на Америка Доналд Тръмп за т.нар. велики сили.

„Не дай Боже да седне на масата за прекрояване на света на сфери на влияние“, предупреди той.

По думите му България трябва да бъде на масата, а не в менюто, тъй като геополитическата среда предстои да се промени. Затова е логично да има директна линия на комуникация със САЩ, за да може страната ни ясно да заявява българската гледна точка.

Плевнелиев изтъкна, че към момента Доналд Тръмп не е показал как се постига устойчив мир, като подчерта, че Европейският съюз е най-успешният пример за мирен проект. Според него България трябва да работи за силен ЕС, а мирът е възможен само при ясни правила и тяхното спазване.

„Съветът за мир всъщност е борд на Тръмп“, допълни той.

В заключение бившият президент отбеляза, че днес двете водещи световни сили са Китай и САЩ.