Плевнелиев: Президентът не трябва да влиза в битка за властта

Изборът пред Илияна Йотова е изключително труден, а служебното правителство не бива да остава като възможна опция. Това заяви бившият президент Росен Плевнелиев в предаването „Лице в лице“ по bTV. По думите му редовното правителство трябва да поеме отговорността и „да изпие горчивата чаша“.
Плевнелиев определи като крайно жалко взаимното замеряне на политиците с обвинения за фалшифициране на изборите. Според него изборният процес трябва да се организира от стабилна изборна администрация, а законодателството да спре да се променя.
Бившият държавен глава беше остър и към Румен Радев, като заяви, че слизането му на политическия терен представлява абдикация от президентската отговорност и нанася тежък удар по демокрацията.
В геополитически план той подчерта, че геополитиката днес е решаваща, а 2026 г. може да промени съдбата на децата ни. Най-голямото му притеснение е начинът на мислене на текущия президент на Америка Доналд Тръмп за т.нар. велики сили.
По думите му България трябва да бъде на масата, а не в менюто, тъй като геополитическата среда предстои да се промени. Затова е логично да има директна линия на комуникация със САЩ, за да може страната ни ясно да заявява българската гледна точка.
Плевнелиев изтъкна, че към момента Доналд Тръмп не е показал как се постига устойчив мир, като подчерта, че Европейският съюз е най-успешният пример за мирен проект. Според него България трябва да работи за силен ЕС, а мирът е възможен само при ясни правила и тяхното спазване.
В заключение бившият президент отбеляза, че днес двете водещи световни сили са Китай и САЩ.
