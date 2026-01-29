НА ЖИВО
          Полицейска акция във Варна: арести при сделки с опиати и иззети наркотици

          29 януари 2026 | 17:48
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          При полицейска операция срещу разпространението на опиати във Варна са задържани наркодилъри, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Варна.

          По време на сделка с високорискови наркотични вещества са арестувани трима клиенти, както и 34-годишен варненец, който е продавал дрогата. Мъжът е криминално проявен и многократно осъждан. По-късно, отново при наркосделка, полицията е задържала и 35-годишна жена, с която той живее. И тя е криминално проявена.

          В хода на последвалите процесуално-следствени действия е извършено претърсване на жилището, обитавано от двамата. Там полицаите са открили и иззели различни количества от три от най-силните наркотични вещества, две електронни везни, парични суми, както и вещи, откраднати от частни домове в центъра на града.

          При обиска са намерени още приспособления за отключване и взлом на секретни патронници за жилища и леки автомобили, както и подправени полицейски дрехи, уточняват от МВР.

          По случая е образувано досъдебно производство, като събраните материали са докладвани на прокуратурата.

