Полицейска акция във Варна: арести при сделки с опиати и иззети наркотици

При полицейска операция срещу разпространението на опиати във Варна са задържани наркодилъри, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Варна.

По време на сделка с високорискови наркотични вещества са арестувани трима клиенти, както и 34-годишен варненец, който е продавал дрогата. Мъжът е криминално проявен и многократно осъждан. По-късно, отново при наркосделка, полицията е задържала и 35-годишна жена, с която той живее. И тя е криминално проявена.

В хода на последвалите процесуално-следствени действия е извършено претърсване на жилището, обитавано от двамата. Там полицаите са открили и иззели различни количества от три от най-силните наркотични вещества, две електронни везни, парични суми, както и вещи, откраднати от частни домове в центъра на града.

При обиска са намерени още приспособления за отключване и взлом на секретни патронници за жилища и леки автомобили, както и подправени полицейски дрехи, уточняват от МВР.

По случая е образувано досъдебно производство, като събраните материали са докладвани на прокуратурата.