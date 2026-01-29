Пожар изпепели къща край Черни Вит, издирват двама възрастни обитатели

Пожар е избухнал в къща в землището на тетевенското село Черни Вит, разположена в отдалечен и труднодостъпен район без пътна връзка, съобщиха от ОД на МВР – Ловеч.

Имотът е бил обитаван от 94-годишна жена и 78-годишен мъж, като по информация на техни близки двамата са се намирали в къщата по време на инцидента. Незабавно към мястото са насочени екипи на пожарната и полицията.

Огнената стихия е унищожила около 80 квадратни метра от сградата, но благодарение на бързата намеса на огнеборците са спасени още три постройки в близост.

Към момента тела не са открити, тъй като съществува висок риск от срутване на конструкцията, което затруднява действията на екипите. Издирвателните дейности и огледите продължават.

По случая е образувано досъдебно производство, като работата по изясняване на обстоятелствата около пожара продължава.