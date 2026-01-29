Превозвачите от Черна гора прекратяват граничните блокади

След преговори с правителството на Черна гора местната Асоциация на превозвачите реши да прекрати граничните блокади на товарния трафик, съобщи МИНА, цитирана от БТА.

- Реклама -

Превозвачите казват, че са взети решения за значителен брой проблеми и е започнало изтеглянето на камионите от граничните пунктове. По информация на черногорското издание „Виести“, договорено е, наред с други неща, ДДС да бъде възстановен на транспортните фирми в законоустановения срок, да бъдат обсъдени с европейски партньори възстановяването на по-високия акциз, както и разпоредбите на ETIAS, да бъде удължено работното време на определени гранични пунктове и др.

Основната причина за блокадата от шофьори на камиони от региона, която започна в понеделник, е новата система за контрол на влизане и излизане от Европейския съюз, припомня МИНА. Съгласно тази система шофьорите от страни извън ЕС могат да прекарат максимум 90 дни в Шенгенското пространство на всеки 180 дни.

Превозвачите заявиха, че на практика това означава, че нямат достатъчно време да завършат пътуванията си и че резултатът ще бъде колапс на местните транспортни компании и емиграция на шофьорите към страните от ЕС.

По-рано днес президентът на Черна гора Яков Милатович изпрати писмо до комисаря на Европейския съюз по разширяването Марта Кос, в което посочи проблемите, пред които са изправени професионалните товарни превозвачи поради прилагането на Регламента за европейската система за информация и разрешаване на пътувания и Шенгенската система за влизане/излизане (EES).

Както беше съобщено от канцеларията на президента, в писмото той подчертава необходимостта от намиране на прагматични решения в рамките на съществуващата Шенгенска рамка, като се вземат предвид блокадите на граничните пунктове и пристанището Бар в Черна гора.

А Европейската комисия днес публикува работна версия на новата визова стратегия на ЕС, която би трябвало да осигури системно решение за професионалните шофьори от страни извън Шенген под формата на специални визи, отбелязва „Виести“.