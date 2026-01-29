Омбудсманът отказа поста на служебен премиер (видео)

Омбудсманът Велислава Делчева отказа да заеме поста на служебен премиер. Мотивира се с това, че страната и хората трябва да имат обществен защитник.

Президентът Илияна Йотова продължава срещите с представителите от така наречената „Домова книга“. Целта е да се излъчи служебен министър-председател.

Първият разговор бе с омбудсмана Велислава Делчева. Той започна точно в 13 часа. Час по-късно Йотова ще разговоря със зам.-омбудмана Мария Филипова.

Евроком ще предава на живо изявленията на Делчева и Филипова.

Припомняме Ви, че те предварително заявиха в публичното пространство, че ще откажат поста. Единственият, който се съгласи да оглави служебния кабинет е подуправителя на БНБ Андрей Гюров.