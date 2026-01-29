Омбудсманът отказа поста на служебен премиер (видео)

29 януари 2026 | 13:41
50
Омбудсманът Велислава Делчева отказа да заеме поста на служебен премиер. Мотивира се с това, че страната и хората трябва да имат обществен защитник.
- Реклама -
Президентът Илияна Йотова продължава срещите с представителите от така наречената „Домова книга“. Целта е да се излъчи служебен министър-председател.
Първият разговор бе с омбудсмана Велислава Делчева. Той започна точно в 13 часа. Час по-късно Йотова ще разговоря със зам.-омбудмана Мария Филипова.
Евроком ще предава на живо изявленията на Делчева и Филипова.
Припомняме Ви, че те предварително заявиха в публичното пространство, че ще откажат поста. Единственият, който се съгласи да оглави служебния кабинет е подуправителя на БНБ Андрей Гюров.
Омбудсманът Велислава Делчева отказа да заеме поста на служебен премиер. Мотивира се с това, че страната и хората трябва да имат обществен защитник.
- Реклама -
Президентът Илияна Йотова продължава срещите с представителите от така наречената „Домова книга“. Целта е да се излъчи служебен министър-председател.
Първият разговор бе с омбудсмана Велислава Делчева. Той започна точно в 13 часа. Час по-късно Йотова ще разговоря със зам.-омбудмана Мария Филипова.
Евроком ще предава на живо изявленията на Делчева и Филипова.
Припомняме Ви, че те предварително заявиха в публичното пространство, че ще откажат поста. Единственият, който се съгласи да оглави служебния кабинет е подуправителя на БНБ Андрей Гюров.