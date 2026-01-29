Продължава протестът на ГКПП „Гюешево – Деве баир“

29 януари 2026 | 10:20
21
Четвърти ден продължава протестът на македонските превозвачи на граничния пункт Деве баир.
От българската страна при Гюешево обстановката е спокойна, като няма движение дори на леки автомобили, въпреки че те се пропускат.
Влизащи у нас от Северна Македония казаха, че изкараните от протестиращите ремаркета на пътното платно са по-малко в сравнение с предишни дни.
Десетки камиони на българска територия са разположени на паркинги по околовръстния път на Кюстендил и отбивки преди границата в изчакване да продължат към Северна Македония след очаквания край на блокадата в понеделник.
