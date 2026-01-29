Краят на 51-вото Народно събрание е близо, а политическата оценка за неговата дейност е силно критична. В студиото на предаването „Делници“ заместник-председателят на парламента и представител на парламентарната група на „Величие“ проф. Юлиана Матеева направи безпощаден анализ на отиващия си законодателен орган. Според нея краткият живот на това събрание е по-скоро добра новина за българското общество.

„Като казвате, че му остават много малко дни, и слава богу, бих казала, защото този парламент направи повече поразии, отколкото предотврати“, заяви категорично Матеева в разговор с водещия Николай Колев. Според нея институцията работи в условия на безпрецедентна липса на легитимност.

Законодателна хиперактивност без обществено доверие

Основен акцент в критиката на проф. Матеева е парадоксът между ниското обществено доверие и засилената активност на депутатите в последните дни на парламента. Тя подчерта, че рейтингът на институцията отдавна е едноцифрено число и продължава да спада.

„Отиваме вече към нулата и е крайно време да се спре с тази хиперактивност законодателна, защото отдавна, освен че сме на автопилот и караме без никакво обществено доверие“, коментира тя. Според Матеева един „лишен от легитимност парламент продължава да ни въвлича в законодателни промени, които имат измерения далеч напред в бъдещето“.

Казусът с „Домовата книга“

Един от най-големите провали на 50-тото и 51-вото Народно събрание, според „Величие“, е невъзможността да се премахне така наречената „Домова книга“ – списъкът с длъжности, от които президентът може да избира служебен премиер. Матеева обясни, че партията ѝ е направила опити и в двата парламента да инициира промяна в Конституцията, за да се прекрати тази „лудост“ и „срамният списък да отпадне“.

„За съжаление, извън нашите подписи не сме събрали нито един брой от тези на другите народни представители“, сподели тя, допълвайки, че процедурата изисква значително по-голямо мнозинство, за което липсва политическа воля.

Надежда за разумно мнозинство

Погледът на проф. Матеева е насочен към следващите избори, които се очакват в края на април. Тя изрази надежда, че в следващото Народно събрание ще се формира „достатъчно разумно мнозинство“, което да подходи принципно към промените в основния закон.

„Да се събере достатъчно разумно мнозинство, което да направи така промени в Конституцията, които да не са насочени срещу личността на еди кого си, а да утвърждават институцията като такава“, призова тя. Матеева отбеляза с горчивина, че досегашните промени в Конституцията и в силовите закони са правени „единствено срещу някого, с оглед личността на някого, а не като принципна позиция“.

Депутатът от „Величие“ е убедена, че следващият парламент ще бъде „много по-различен от настоящия“ и изрази увереност, че нейната политическа сила ще бъде част от него, за да участва в необходимите реформи.