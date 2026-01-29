В 51-вия парламент на Република България бяха разгледани спорни промени в Изборния кодекс, които предизвикаха остра реакция от страна на парламентарната група на „Величие“. Основна тема на дебата стана предложението за ограничаване на броя на изборните секции до 20 в държави извън Европейския съюз, с изключение на дипломатическите и консулските представителства.

Заместник-председателят на Народното събрание и представител на „Величие“ проф. Юлиана Матеева изрази категорично несъгласие с рестриктивната мярка. Според нея, въпреки че официалните мотиви често сочат към изборния процес в Турция, реалните потърпевши ще бъдат големите български общности в западните държави.

„Аргументите, които се изтъкваха, касаеха Република Турция и голяма част от тях, може би, следва да бъдат уважени. Но тук става въпрос за един много по-широк кръг български граждани, които населяват държави извън Европейския съюз, като Великобритания, като Съединените щати“, заяви Матеева в ефира на предаването „Делници“.

Тя подчерта, че в страни като Канада, Ирландия и Австралия също има значителен брой български граждани, чиито права ще бъдат засегнати. Според депутата от „Величие“ аргументът за предотвратяване на изборни манипулации в чужбина не издържа на критика, когато се съпостави с проблемите във вътрешния вот.

„Изтъкваха се аргументи за това, че се манипулират изборите извън страната, но ние доказахме нагледно, че манипулациите вътре в страната са не по-малко брутални. И ако това е аргументът, би следвало да забраним изобщо и в България да се провеждат избори“, коментира професор Матеева.

По време на гласуването в пленарната зала предложението за ограничаване на секциите срещна подкрепа от ГЕРБ-СДС, БСП, „Има такъв народ“ и „Възраждане“, като „за“ гласуваха 119 народни представители. „Величие“ гласуваха „против“, предупреждавайки, че базирането на законодателни промени върху стара статистика е грешен подход.

„Не можем да правим прогнози за следващия избор на базата на предишния при съвсем различна политическа обстановка. И именно в тази манипулация да се вадят изводи от броя на секциите в бурса и така нататък и това какво се е случвало преди, всъщност така се подвеждат хората, че се ограничава единствено порочно формирания вод в Република Турция“, допълни Матеева.

Тя акцентира, че много по-малка част от българите в чужбина живеят в Европейския съюз, докато стотици хиляди се намират в САЩ и Великобритания. Решението на парламента идва на фона на очаквания за предсрочни избори в края на април.