Процесът за убийството на Пейо Пеев продължава в Софийския градски съд

В Софийски градски съд се проведе поредно заседание по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими по случая са съпругата му Габриела Пеева и нейната майка Красимира Трифонова.

Двете бяха задържани преди две години, след като тялото на Пеев беше открито в района на Витоша. Впоследствие майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили мъжа.

Според обвинението мотивът за престъплението е свързан със спор за родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете, като именно този конфликт се сочи като ключов елемент в разследването.

Делото продължава, като съдът изслушва страните и събира доказателства по обвиненията.