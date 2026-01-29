НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 31.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Процесът за убийството на Пейо Пеев продължава в Софийския градски съд

          29 януари 2026 | 10:12 740
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В Софийски градски съд се проведе поредно заседание по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими по случая са съпругата му Габриела Пеева и нейната майка Красимира Трифонова.

          - Реклама -

          Двете бяха задържани преди две години, след като тялото на Пеев беше открито в района на Витоша. Впоследствие майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили мъжа.

          Съдът отказа по-лека мярка на Габриела Славова по делото Пейо Пеев Съдът отказа по-лека мярка на Габриела Славова по делото Пейо Пеев

          Според обвинението мотивът за престъплението е свързан със спор за родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете, като именно този конфликт се сочи като ключов елемент в разследването.

          Делото продължава, като съдът изслушва страните и събира доказателства по обвиненията.

          В Софийски градски съд се проведе поредно заседание по делото за убийството на 44-годишния Пейо Пеев. Подсъдими по случая са съпругата му Габриела Пеева и нейната майка Красимира Трифонова.

          - Реклама -

          Двете бяха задържани преди две години, след като тялото на Пеев беше открито в района на Витоша. Впоследствие майката и дъщерята бяха обвинени, че са удушили мъжа.

          Съдът отказа по-лека мярка на Габриела Славова по делото Пейо Пеев Съдът отказа по-лека мярка на Габриела Славова по делото Пейо Пеев

          Според обвинението мотивът за престъплението е свързан със спор за родителски права. Пейо Пеев и Габриела имат общо дете, като именно този конфликт се сочи като ключов елемент в разследването.

          Делото продължава, като съдът изслушва страните и събира доказателства по обвиненията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Костадин Костадинов с остра атака срещу Румен Радев заради еврото и Украйна

          Георги Петров -
          Лидерът на политическа партия "Възраждане" Костадин Костадинов изрази изключително остра позиция след телевизионното участие на президента Румен Радев в предаването "Панорама". Коментарът на Костадинов...
          Политика

          Ще предизвика ли Румен Радев пета изборна вълна?

          Георги Петров -
          Политическата обстановка в страната навлезе в нова фаза след новината, че Румен Радев подаде оставка като президент. Този ход незабавно активизира социологическите агенции и...
          Политика

          Бойко Борисов в Загреб: България е в топ 5 на ЕС по икономически растеж

          Владимир Висоцки -
          В хърватската столица Загреб започна ключова среща на върха на Европейската народна партия (ЕНП). Във фокуса на партийния форум попадат стратегически въпроси за бъдещето...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions