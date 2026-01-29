НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Радостин Василев: Намесата на „Възраждане" с промените в ИК е помощ за Пеевски

          29 януари 2026 | 18:44
          Златина Петкова
          Сподели
          „Намесата на „Възраждане“, с тези промени в изборния кодекс, е помощ към Пеевски в битката му с Доган, който на последните избори имаше около 40 000 гласа в Турция, а Пеевски само около 15 000.“

          Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Василев партията на Костадинов с този ход помага и на ГЕРБ, които имат традиционно слаби резултати в чужбина, където на последния вот са били пета политическа сила извън страната.

          Председателят на ПП МЕЧ посочи, че е можело да се помисли как да бъдат ограничени от гласуване избирателите само в Турция, защото наистина гласуващите там не знаели български и нямали идея за какво пускат бюлетината си.

          „Потърпевши са българите, живеещи извън Турция. Само в Чикаго има повече наши сънародници, отколкото в южната ни съседка“, каза гостът.

          Според Василев партията на Костадинов с този ход помага и на ГЕРБ, които имат традиционно слаби резултати в чужбина, където на последния вот са били пета политическа сила извън страната.

          Председателят на ПП МЕЧ посочи, че е можело да се помисли как да бъдат ограничени от гласуване избирателите само в Турция, защото наистина гласуващите там не знаели български и нямали идея за какво пускат бюлетината си.

          „Потърпевши са българите, живеещи извън Турция. Само в Чикаго има повече наши сънародници, отколкото в южната ни съседка“, каза гостът.

