Радостин Василев: Намесата на „Възраждане“ с промените в ИК е помощ за Пеевски

„Намесата на „Възраждане“, с тези промени в изборния кодекс, е помощ към Пеевски в битката му с Доган, който на последните избори имаше около 40 000 гласа в Турция, а Пеевски само около 15 000.“

Това каза председателят на ПП МЕЧ Радостин Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Василев партията на Костадинов с този ход помага и на ГЕРБ, които имат традиционно слаби резултати в чужбина, където на последния вот са били пета политическа сила извън страната.

Председателят на ПП МЕЧ посочи, че е можело да се помисли как да бъдат ограничени от гласуване избирателите само в Турция, защото наистина гласуващите там не знаели български и нямали идея за какво пускат бюлетината си.