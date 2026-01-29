Бурни дебати, продължили пет часа и половина в пленарната зала на 51-вото Народно събрание, белязаха обсъждането на новите промени в изборния закон. Заместник-председателят на парламента и лидер на партия МЕЧ Радостин Василев изрази остра позиция срещу предложенията, внесени от „Възраждане“. В студиото на Николай Колев той определи законопроекта като скрита политическа услуга, която официално цели ограничаване на вота в Турция, но на практика нанася тежък удар върху българските общности в западните държави.

Според Василев формалният мотив на вносителите е да се ограничи гласуването на хора, които не владеят български език – проблем, който той признава за основателен по отношение на секциите в Турция. Анализът на МЕЧ обаче показва, че рестрикциите ще засегнат непропорционално много българите във Великобритания, САЩ, Канада, Австралия и страни от Европейския съюз като Италия и Германия. Лидерът на МЕЧ подчерта, че само в Чикаго живеят повече българи, отколкото в цяла Турция, а сънародниците ни в тези държави са активни граждани, които подпомагат икономиката на страната.

Василев бе категоричен в оценката си за политическите последствия от тези промени. „За мен намесата на Възраждане по този начин, с това предложение в изборния процес, е помощ към Пеевски във войната с Доган, т.е. Доган да загуби едни 40 хиляди гласа в Турция“, заяви той. Според неговите изчисления, Делян Пеевски така или иначе разполага с ограничен ресурс в чужбина, но истинският печеливш от ситуацията е партията на Бойко Борисов.

„От друга страна, помощ към ГЕРБ, традиционно слаби извън България, пета политическа сила в чужбина ГЕРБ и загърбване на избирателите на Възраждане във Великобритания, в Щатите, в Канада“, допълни Василев, наричайки действията на Костадин Костадинов „поръчка“, която обслужва „ДПС-Ново начало“ и ГЕРБ. Той изтъкна парадокса, че самите избиратели на „Възраждане“ в чужбина, където партията често е първа или втора политическа сила, ще бъдат ощетени от собственото ѝ предложение.

По отношение на ефекта от рестрикциите, Радостин Василев прогнозира, че те няма да спрат организирания вот в Турция, където ще се намери начин избирателите да бъдат извозени до останалите 20 секции. За сметка на това, българите в страни с огромни територии като САЩ и Канада няма да имат физическата възможност да гласуват. „Никой няма да ги извозва, нито ще му накривят на шапката“, коментира той, определяйки подхода като „голяма грешка“.

Лидерът на МЕЧ настоява за приемането на изцяло нов Изборен кодекс с ясни правила, вместо да се правят частични промени. Той защити машинното гласуване като механизъм, който решава голяма част от проблемите с манипулациите и невалидните бюлетини. „Тази бюлетина от машината, която пускат, не могат да им я унищожат. Ще трябва да я преброят“, аргументира се Василев, като изрази надежда, че в един следващ парламент с антикорупционно мнозинство ще бъде изработено устойчиво изборно законодателство.