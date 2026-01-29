Лидерът на партия МЕЧ и заместник-председател на 51-вия парламент Радостин Василев направи остра заявка за радикални промени в правосъдната система и борбата с корупцията. В студиото той очерта безкомпромисна визия за бъдещето на управлението, поставяйки антикорупцията като фундамент на своята политическа сила.

Василев бе категоричен, че България се намира в състояние, което изисква драстични мерки за възстановяване на справедливостта. Той подчерта, че без реален процес на търсене на наказателна отговорност от най-високите етажи на властта, страната не може да продължи напред.

„България има голям проблем с бедността, с корупцията и с търсенето на отговорност, с реформата в съдебната система и с това да бъдат в затвора 10, 15, 20, 30 депутати, министри, бивши премиери“, заяви Радостин Василев и допълни категорично: „Това, ако не се случи, няма да преживеем катарзиса.“

В края на разговора той даде ясна препратка към модела на управление в Ел Салвадор, известен с безпрецедентните си мерки срещу престъпността. „Ще строим затвори, господин Колев. Запомнете това от програмата. Затвори и търсене на отговорност. Първа точка. Давид Букеле“, обобщи лидерът на МЕЧ.

Закриването на антикорупционната комисия

По отношение на решението на парламента да закрие антикорупционната комисия, Василев поясни позицията на своята партия, която се е въздържала при гласуването. Според него органът е бил създаден с порочни мотиви от самото начало, но сегашното му премахване е продиктувано от страх в редиците на ГЕРБ.

„Създадоха я в този вид ППДБ, Пеевски и ГЕРБ. Унищожават я сега ГЕРБ от страх да се… Тя беше бухалка, то е ясно, но бухалката искаха да я използват други, не можаха да я овладеят и сега я закриват“, коментира той.

Василев изрази несъгласие с начина, по който се третират държавните институции, заявявайки: „Експериментите със законите, с конституцията, с институциите, с регулаторите трябва да спрат.“

Визия за нов антикорупционен модел

Вместо досегашните структури, Радостин Василев предлага създаването на специализиран орган с широки правомощия, който да бъде част от изпълнителната власт. Неговата концепция включва обединяване на функциите по разследване и съд.

„Антикорупционен орган, специализиран в България, трябва да има. Особена юрисдикция, може би, която да обединява разследване и съд, нещо сборно между закрития специализиран съд прокуратура, между КПК, която сега вече и тя е закрита, и да е част от изпълнителната власт с ранг на министерство“, обясни депутатът.

Той отиде още по-далеч в предложенията си за реформа на прокуратурата, допускайки възможността за премахване на фигурата на главния прокурор в сегашния ѝ вид. Според него „прокуратурата трябва да стане част от изпълнителната власт, да има друг парламентарен контрол за нея“.

Нужда от Велико народно събрание

За постигането на тези цели лидерът на МЕЧ смята, че са необходими фундаментални промени в държавното устройство.

„Радикални реформи в България или се правят. Нова конституция, господин Колев, Велико народно събрание, нова кръгла маса за антикорупция и за модел, викане на хора на тази маса с всичкия си, а не измекяри“, призова Василев.

Той потвърди, че партията му няма да направи компромис с основните си принципи, като посочи „истината и справедливостта“ като генезис на политическата си сила. Василев увери избирателите, че никога няма да прекрачи „антикорупционната линия на Меч срещу Пеевски и Борисов“.

По темата за Бойко Борисов и скандалите от последните години, Василев бе лаконичен, но остър, отхвърляйки тезите за манипулация на доказателствата около известните снимки от спалнята на бившия премиер. „Пачките бяха истински, доказано е с експертиза, истински номера“, заяви той, прогнозирайки тежък политически залез за ГЕРБ.