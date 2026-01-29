Рамзан Кадиров се обяви срещу преговори с Украйна: Войната трябва да бъде доведена до своя край

Войната в Украйна трябва да бъде проведена „до своя край“, заяви чеченският лидер Рамзан Кадиров. Той се противопоставя на преговорите с Украйна, предава РБК.

- Реклама -

„Вярвам, че войната трябва да бъде доведена до своя край… преговори след като беше направено толкова много<…> Аз съм против преговорите“, заяви той.

Кадиров пристигна в Кремъл като член на руската делегация за преговори между руския президент Владимир Путин и президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Чеченският лидер говори за преговорите малко преди нова среща между руски и украински представители. Кремъл обяви, че тя ще се проведе на 1 февруари в Абу Даби.