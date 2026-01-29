НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 29.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Разполагането на войски по заповед на Тръмп е струвало близо 500 млн. долара през 2025 г.

          29 януари 2026 | 00:29 210
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Спорните разполагания на военни части, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп в редица американски градове, са стрували почти 500 млн. долара само през 2025 г. Това показва оценка на безпартийната Бюджетна служба на Конгреса (CBO).

          - Реклама -

          По данни на службата, разходите към края на декември 2025 г. възлизат на около 496 млн. долара, като се очаква те да продължат да нарастват с десетки милиони долари месечно, ако мисиите не бъдат прекратени.

          „Службата изчислява, че тези разполагания са стрували общо приблизително 496 млн. долара до края на декември 2025 г.“, посочва директорът на CBO Филип Суаґъл в отговор на запитване от високопоставен демократ.

          Тръмп изпрати войски по улиците на градове, управлявани от демократи, включително Лос Анджелис и Вашингтон, с аргумента, че трябва да бъдат овладени „излезли извън контрол безредици“. В други градове подобни действия бяха блокирани от съдебни решения.

          Най-скъпото разполагане е било във Вашингтон223 млн. долара, където над 2600 военнослужещи от Националната гвардия все още са на място. Следва Лос Анджелис с 193 млн. долара, където е имало по-голям брой войници, но за по-кратък период.

          Суаґъл подчертава, че бъдещите разходи са силно несигурни, тъй като зависят от мащаба и продължителността на операциите.

          „Разходите за бъдещи разполагания са изключително несигурни, защото мащабът, продължителността и мястото на подобни операции трудно могат да бъдат прогнозирани“, отбелязва той.

          Ако настоящите мисии продължат, месечните разходи биха варирали от около 6 млн. долара за 350 души в Ню Орлиънс, през 28 млн. долара за 1500 военнослужещи в Мемфис, до около 55 млн. долара месечно за силите във Вашингтон.

          Освен вътрешните разполагания, Тръмп използва военна сила и извън Съединените щати след завръщането си в Белия дом за втори мандат. В Близкия изток той разпореди въздушна кампания срещу бунтовниците хути в Йемен, както и удари по ирански ядрени обекти.

          По-близо до американските граници въоръжени сили на САЩ са провеждали операции срещу предполагаеми кораби за наркотрафик край Южна Америка, както и задържането на лидера на Венецуела и неговата съпруга, според официално оповестена информация.

          Спорните разполагания на военни части, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп в редица американски градове, са стрували почти 500 млн. долара само през 2025 г. Това показва оценка на безпартийната Бюджетна служба на Конгреса (CBO).

          - Реклама -

          По данни на службата, разходите към края на декември 2025 г. възлизат на около 496 млн. долара, като се очаква те да продължат да нарастват с десетки милиони долари месечно, ако мисиите не бъдат прекратени.

          „Службата изчислява, че тези разполагания са стрували общо приблизително 496 млн. долара до края на декември 2025 г.“, посочва директорът на CBO Филип Суаґъл в отговор на запитване от високопоставен демократ.

          Тръмп изпрати войски по улиците на градове, управлявани от демократи, включително Лос Анджелис и Вашингтон, с аргумента, че трябва да бъдат овладени „излезли извън контрол безредици“. В други градове подобни действия бяха блокирани от съдебни решения.

          Най-скъпото разполагане е било във Вашингтон223 млн. долара, където над 2600 военнослужещи от Националната гвардия все още са на място. Следва Лос Анджелис с 193 млн. долара, където е имало по-голям брой войници, но за по-кратък период.

          Суаґъл подчертава, че бъдещите разходи са силно несигурни, тъй като зависят от мащаба и продължителността на операциите.

          „Разходите за бъдещи разполагания са изключително несигурни, защото мащабът, продължителността и мястото на подобни операции трудно могат да бъдат прогнозирани“, отбелязва той.

          Ако настоящите мисии продължат, месечните разходи биха варирали от около 6 млн. долара за 350 души в Ню Орлиънс, през 28 млн. долара за 1500 военнослужещи в Мемфис, до около 55 млн. долара месечно за силите във Вашингтон.

          Освен вътрешните разполагания, Тръмп използва военна сила и извън Съединените щати след завръщането си в Белия дом за втори мандат. В Близкия изток той разпореди въздушна кампания срещу бунтовниците хути в Йемен, както и удари по ирански ядрени обекти.

          По-близо до американските граници въоръжени сили на САЩ са провеждали операции срещу предполагаеми кораби за наркотрафик край Южна Америка, както и задържането на лидера на Венецуела и неговата съпруга, според официално оповестена информация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Фед запази лихвите без промяна въпреки натиска на Тръмп

          Красимир Попов -
          Федералният резерв на САЩ (Фед) остави основния лихвен процент без промяна по време на първото си заседание по паричната политика за годината, позовавайки се...
          Политика

          САЩ може да се включат в нов кръг от преговори между Русия и Украйна, териториалният въпрос остава основна пречка

          Красимир Попов -
          Съединените щати може да участват в нов кръг от разговори между Русия и Украйна още тази седмица, като териториалният въпрос остава последната, но най-трудна...
          Политика

          Иран предупреждава САЩ за решителен военен отговор, но оставя отворена вратата за ново ядрено споразумение

          Красимир Попов -
          Иранските въоръжени сили ще отговорят незабавно и мощно на всяка военна операция на САЩ, предупреди иранският външен министър Абас Арагчи, като в същото време...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions