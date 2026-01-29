Разполагането на войски по заповед на Тръмп е струвало близо 500 млн. долара през 2025 г.

Спорните разполагания на военни части, наредени от президента на САЩ Доналд Тръмп в редица американски градове, са стрували почти 500 млн. долара само през 2025 г. Това показва оценка на безпартийната Бюджетна служба на Конгреса (CBO).

- Реклама -

По данни на службата, разходите към края на декември 2025 г. възлизат на около 496 млн. долара, като се очаква те да продължат да нарастват с десетки милиони долари месечно, ако мисиите не бъдат прекратени.

„Службата изчислява, че тези разполагания са стрували общо приблизително 496 млн. долара до края на декември 2025 г.“, посочва директорът на CBO Филип Суаґъл в отговор на запитване от високопоставен демократ.

Тръмп изпрати войски по улиците на градове, управлявани от демократи, включително Лос Анджелис и Вашингтон, с аргумента, че трябва да бъдат овладени „излезли извън контрол безредици“. В други градове подобни действия бяха блокирани от съдебни решения.

Най-скъпото разполагане е било във Вашингтон – 223 млн. долара, където над 2600 военнослужещи от Националната гвардия все още са на място. Следва Лос Анджелис с 193 млн. долара, където е имало по-голям брой войници, но за по-кратък период.

Суаґъл подчертава, че бъдещите разходи са силно несигурни, тъй като зависят от мащаба и продължителността на операциите.

„Разходите за бъдещи разполагания са изключително несигурни, защото мащабът, продължителността и мястото на подобни операции трудно могат да бъдат прогнозирани“, отбелязва той.

Ако настоящите мисии продължат, месечните разходи биха варирали от около 6 млн. долара за 350 души в Ню Орлиънс, през 28 млн. долара за 1500 военнослужещи в Мемфис, до около 55 млн. долара месечно за силите във Вашингтон.

Освен вътрешните разполагания, Тръмп използва военна сила и извън Съединените щати след завръщането си в Белия дом за втори мандат. В Близкия изток той разпореди въздушна кампания срещу бунтовниците хути в Йемен, както и удари по ирански ядрени обекти.

По-близо до американските граници въоръжени сили на САЩ са провеждали операции срещу предполагаеми кораби за наркотрафик край Южна Америка, както и задържането на лидера на Венецуела и неговата съпруга, според официално оповестена информация.