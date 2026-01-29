Решават дали грипната епидемия в Бургаско ще бъде удължена

Областният оперативен щаб в Бургас ще заседава днес следобед, за да обсъди актуалната епидемична обстановка и да реши дали грипната епидемия в областта ще бъде удължена.

В петък изтича срокът на вече обявените ограничителни мерки. До утре остават в сила ограниченията в лечебните заведения, както и дистанционното обучение за учениците във всички общини на Бургаска област.

Окончателното решение ще бъде взето на база данните на Регионална здравна инспекция – Бургас. Ако статистиката покаже спад на заболеваемостта, има вероятност от понеделник учениците да се върнат в класните стаи.