      събота, 31.01.26
          Решават дали грипната епидемия в Бургаско ще бъде удължена

          29 януари 2026 | 09:55 250
          Снимка: БГНЕС
          Областният оперативен щаб в Бургас ще заседава днес следобед, за да обсъди актуалната епидемична обстановка и да реши дали грипната епидемия в областта ще бъде удължена.

          Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари

          В петък изтича срокът на вече обявените ограничителни мерки. До утре остават в сила ограниченията в лечебните заведения, както и дистанционното обучение за учениците във всички общини на Бургаска област.

          Окончателното решение ще бъде взето на база данните на Регионална здравна инспекция – Бургас. Ако статистиката покаже спад на заболеваемостта, има вероятност от понеделник учениците да се върнат в класните стаи.

          Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари Грипният сезон навлиза в пик до първите дни на февруари

