Днес, 29 януари 2026 г., е ключова дата за автомобилната индустрия, след като Mercedes-Benz официално разкри най-новото поколение на своя флагман – S-Class. Въпреки че технически моделът представлява фейслифт на генерацията W223, мащабът на промените е толкова значителен, че автомобилът се усеща като напълно нов продукт. Инженерите на компанията са преработили около 2700 компонента, което се равнява на близо половината от цялостната конструкция на лимузината.

Промените обхващат всичко – от визуалната идентичност до дълбока интеграция на изкуствен интелект и механични подобрения под капака. Целта на германския производител е ясна: да демонстрира, че флагманът с двигател с вътрешно горене все още доминира в луксозния сегмент, преди пълното настъпление на електрическата ера.

Външният вид на новата S-Class е станал по-авторитетен и масивен, с ясен фокус върху предпочитанията на клиентите в САЩ и Китай. Радиаторната решетка е увеличена с 20% и вече разполага с осветена рамка и четири хоризонтални хромирани ламели, заменяйки досегашния дизайн с три. Светлинният подпис също е обновен с Twin-Star LED схема във фаровете, а задните светлини интегрират тройни хромирани звезди. Като допълнителна опция, класическата изправена емблема на капака вече може да бъде осветена. Завършек на екстериора придават новите джанти, изработени чрез иновативен метод на изливане, позволяващ по-фини и сложни дизайни.

Интериорът бележи технологичен скок с въвеждането на MBUX Superscreen като стандартно оборудване. Този масивен стъклен панел заменя предишния вертикален дисплей и обединява 14,4-инчов централен тъчскрийн с 12,3-инчов екран за пътника до водача. 3D инструменталният панел остава отделен за оптимална видимост. Вслушвайки се в обратната връзка от клиентите, Mercedes връща физическите бутони на волана за контрол на звука и круиз контрола, премахвайки по-трудно използваемите сензорни плъзгачи.

Интелектуалното сърце на автомобила е новата операционна система MB.OS, която използва „супермозък“ с интегриран генеративен изкуствен интелект от ChatGPT-4o и Google Gemini. Това позволява воденето на естествени и контекстуални разговори с бордовия асистент. Комфортът е издигнат на ново ниво със системата Digital Vent Control за електрическо регулиране на въздушния поток и подобрени екрани за задните места с HD камери за видеоконференции.

Сред най-любопитните иновации е системата за отопление на предпазните колани, която достига температура до 44 градуса по Целзий. Mercedes описва това като ефект на „топла прегръдка“, който не само повишава комфорта, но и насърчава пътниците да използват коланите дори когато носят дебели връхни дрехи.

Под предния капак новините за ентусиастите са добри. 4,0-литровият битурбо V8 двигател в модела S 580 е запазен и модернизиран за по-малко вибрации и по-бърза реакция. Мощността му е увеличена до 537 конски сили и 750 Nm въртящ момент. Plug-in хибридната версия S 580e вече достига 585 конски сили и предлага над 100 километра пробег само на ток. Дизеловите агрегати също са революционизирани с първия в серийно производство електрически нагряван катализатор, покриващ строгите норми Euro 7.

Завършвайки технологичния пакет, задното управление вече е стандартно за цялата гама, правейки 5,2-метровия седан изключително маневрен в градска среда. Въздушното окачване използва облачни данни Car-to-X, за да подготви амортисьорите за предстоящи неравности, споделяйки информация за пътните условия между всички автомобили на марката в района. За клиентите, търсещи максимална защита, в гамата остава бронираният S 680 Guard с V12 двигател и защита клас VR10. Повече информация за цените се очаква по-късно през тази година.