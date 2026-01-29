Родители съдят Meta, YouTube и TikTok за вреди върху психиката на децата им

Родители, тийнейджъри и просветни организации съдят най-големите компании за социални мрежи в света, обвинявайки технологичните гиганти, че умишлено са проектирали продуктите си така, че да създават зависимост. Това съобщи Guardian. Съдебните производства може да доведат до разпит на няколко главни изпълнителни директори, включително Марк Зукърбърг от Meta.

Дългоочаквана поредица от съдебни процеси започва във вторник във Висшия съд на Лос Анджелис. Стотици американски семейства твърдят, че платформите на Meta, Snap, TikTok и YouTube вредят на децата. След като младите хора се пристрастят, твърдят ищците, те стават жертва на депресия, хранителни разстройства, самонараняване и други психични проблеми. Приблизително 1600 ищци са включени в производствата, които обхващащат над 350 семейства.

„Фактът, че компания за социални медии ще трябва да застане на съд пред съдебен състав… е безпрецедентен“, заяви Матю Бергман, основател на Social Media Victims Law Center и адвокат, представляващ ищците, по време на пресбрифинг.

Очаква се първоначалният процес да продължи от 6 до 8 седмици. Той касае 19-годишна жена, която твърди, че е развила проблеми с психичното здраве в ранна възраст, след като е станала зависима от приложения за социални медии.

Нейният случай ще бъде първият от около 22 т.нар. „пилотни“ процеса, които се използват като тестови дела, за да се прецени реакцията на журитата и потенциалните присъди. В крайна сметка тези знакови процеси ще обхванат хиляди искове, координирани в рамките на т.нар. производство по координация на съдебния съвет.

Ищците по тези дела търсят финансови обезщетения и разпореждания за преустановяванe, които биха променили дизайна на платформите и биха установили общоиндустриални стандарти за безопасност. Ако спечелят и докажат, че милиони деца са били увредени от социалните медии, това може коренно да промени начина, по който се проектират тези платформи, и да създаде нови възможности за съдебни искове срещу технологичните гиганти.

Очаква се сред ключовите свидетели да бъдат висши ръководители на компаниите за социални мрежи като Зукърбърг, главния изпълнителен директор на Snap Еван Шпигел, Нийл Мохан от YouTube и Адам Мосери от Instagram, както и експерти по онлайн вреди.

Meta, Snap и TikTok не са отговорили на запитванията на Guardian за коментар.

Говорителят на YouTube Хосе Кастанеда определи обвиненията в исковете като „очевидно неверни“. Той заяви, че осигуряването на „по-безопасно и по-здравословно преживяване за младите хора винаги е било в основата на нашата работа“ и че „сме изградили услуги и политики, които да предоставят на младите хора подходящи за възрастта преживявания, а на родителите – стабилни механизми за контрол“.