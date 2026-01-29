Румъния обяви пълен отказ от съветските оръжия

Румънското министерство на отбраната обяви, че ще премахне напълно оръжията от съветската епоха. Въпреки че Румъния е член на НАТО от 22 години, армията ѝ все още използва техника от съветската епоха, включително танкове, картечници и ракетни установки.

Министерството на отбраната отбеляза, че старите съветски оръжия са несъвместими с оръжията на НАТО, което може да създаде проблеми по време на мисии и съюзнически учения.

През 2013 г. бяха обявени първите покупки на модерно европейско оборудване за румънската армия, като първата цел на тези промени беше авиацията. Румъния разчиташе на обновени МиГ-21. Тези самолети бяха изведени от употреба през 2023 г. и заменени от F-16. В момента Румъния разполага с приблизително 70 от тези самолети, закупени от Португалия и Норвегия. Румънската армия в момента разполага с три ескадрили за бойни мисии и една ескадрила във военновъздушната база Борча за обучение на пилоти.

Танковете са гръбнакът на сухопътните сили, а румънското министерство на националната отбрана в момента разчита на стар съветски танк, румънската версия на ТР-85 „Бизон“. Модернизиран е през 90-те години на миналия век и армията планира да го замени с американски танкове Abrams. В допълнение към тези бронирани машини, Букурещ планира да закупи танкове и от Европа или Азия.

Друга важна промяна за румънската армия се отнася до стрелковите оръжия. Настоящият арсенал е автомат „Калашников“, произведен през 50-те години на миналия век. Министерството на отбраната ще закупи приблизително 240 000 от тези оръжия, използвани от НАТО. Служители на Министерството на отбраната изчисляват, че новите оръжия биха могли да пристигнат в Националната армия през 2027-2028 г.