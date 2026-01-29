НА ЖИВО
          Война

          Русия ще преговаря със Зеленски само в Москва

          29 януари 2026 | 15:07
          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия в момента предлага на президента на Украйна Володимир Зеленски, който желае да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин, разговори в Москва. Дискусиите за възможността за такава среща на друго място са неуместни, заяви прессекретарят на руския лидер Дмитрий Песков в отговор на въпрос на ТАСС.

          „В момента говорим за Москва“, подчерта той. „Както казват дипломатите, евентуални разсъждения по този въпрос са неуместни“.

          Ден преди това помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди поканата към Зеленски да отиде в Москва, ако желае да се срещне лично с Путин. Дипломатът подчерта, че Москва никога не е отхвърляла подобни контакти и е готова да осигури на Зеленски сигурност и необходимите условия за работа.

