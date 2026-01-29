Руските удари по енергийната инфраструктура засегнаха 80 процента от предприятията в Украйна

Удари на Русия по енергийната инфраструктура на Украйна и последвалите прекъсвания на електрозахранването нанесоха сериозен удар на украинския бизнес. 80% от предприятията са усетили въздействието от първа ръка, пише GMK Center.

„80% от компаниите усещат последиците от недостига на енергия: производството е намалено, разходите се покачват, цените на продуктите се увеличават с 10-30%, а фабриките работят с прекъсвания. Дори собственото производство не помага – технологично е невъзможно да се заменят индустриалните захранвания с мобилни генератори“, се отбелязва в проучване на Европейската бизнес асоциация (ЕБА).

Компаниите съобщават, че 61% са изпитали увеличение на разходите за продукти, 58% са преживели промени в работните графици, 50% са преживели намаляване на обема на производството или услугите, 48% са преживели прекъсвания и почти всички са преживели увеличение на цените на продуктите с 10-30%.

„През последните месеци руските обстрели станаха по-широко разпространени и систематични, което доведе до спиране на производството в големи предприятия за няколко дни или повече“, продължава GMK Center.

Например, Interpipe затвори своя стоманолеярен комплекс Interpipe Steel в началото на ноември 2025 г. Поради продължаващите ограничения в електрозахранването, Ferrexpo намали производството на желязна руда с 29% през октомври-декември 2025 г. А стоманодобивният завод „Запорожстал“ спря всички производствени процеси в края на декември 2025 г. и началото на 2026 г. поради прекъсвания на електрозахранването.

Специализираното издание отбелязва, че през януари много украински промишлени предприятия, производители на строителни материали и заводи в други енергоемки индустрии, които не бяха инсталирали алтернативни системи за производство, са спрели работа и са преминали в принудителен престой.

„Механизмът за внос на електроенергия е неработещ, ако по указание на диспечера на „Укренерго“ са въведени специални графици за аварийно спиране, за да се защити критичната инфраструктура“, обясняват от Interpipe пред GMK Center.

„Внезапното прекъсване на електрозахранването за минно-обогатителен завод е катастрофално. Спирането на топкова мелница, натоварена с руда, води до втвърдяване на пулпата. Рестартирането ѝ изисква ръчно разтоварване на стотици тонове скала, което отнема дни. Спирането на помпени станции за обезводняване в дълбоки кариери (до 400 метра дълбочина) създава риск от наводняване на хоризонтите и загуба на скъпо оборудване (багери, самосвали)“, заяви Ксения Оринчак, изпълнителен директор на Националната асоциация на минните индустрии на Украйна.

Компаниите са призовани да преминат към собствено производство, предимно на зелена енергия. Това обаче е скъпо за бизнеса.