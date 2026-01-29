НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          С вкус на изложба: „ЕЦБ ми даде геврече – яж!“ (СНИМКИ)

          29 януари 2026 | 16:41 490
          Снимка: Facebook/Соня Момчилова
          Журналистът и бивш председател на Съвета за електронни медии Соня Момчилова публикува снимки от изложба в Министерството на културата по повод членството на България в еврозоната.

          Сред експонатите, изложени в сградата на ведомството, оглавявано от Мариан Бачев, са мартеница с формата на еврото, роза с листа, подредени с тази форма, и геврек със същата форма. На снимката с геврека има надпис „Има за всички“.

          Публикацията на Момчилова завършва с думите:

          „…ЕЦБ ми даде геврече – яж! Лагард строго ми рече“

