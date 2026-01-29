Съдът реши: България остава без лицензирана шахматна федерация

Българският шахмат остава без законно лицензирана спортна федерация, след като с определение от 27 януари 2026 г. Административният съд – София-град (АССГ) спря предварителното изпълнение на заповедта, с която министърът на младежта и спорта Иван Пешев издаде нов лиценз на Българска федерация по шахмат 2022.

Заповедта на министъра, който към момента е в оставка, беше издадена на 30 септември 2025 г., едва 25 дни след като Върховен административен съд окончателно отне лиценза на същата федерация. ВАС прие, че първоначалният лиценз е бил издаден незаконосъобразно на 3 ноември 2022 г. от тогавашния служебен спортен министър Весела Лечева.

Въпреки окончателното съдебно решение, Пешев възстанови лиценза без да обяви нова процедура, в която да могат да участват всички заинтересувани организации.

Жалби и международен контекст

Решението на министъра беше обжалвано от Българска спортна федерация по шахмат, която е приета за член на световната и европейската централи – FIDE и European Chess Union. Федерацията се присъедини към жалбата на Българска федерация по шах, която беше страна и в делото пред ВАС.

С определението си тази седмица АССГ се произнесе в полза на жалбоподателите, спирайки действието на новоиздадения лиценз.

Мотивите на съда

В мотивите си съдиите подчертават, че министър Пешев не е спазил Закона за физическото възпитание и спорта, който изисква приоритетно лицензиране на международно признати организации. Изрично е посочено и писмото на FIDE от ноември 2025 г., в което световната федерация заявява ясно, че БФШ 2022 не може да получи международно членство.

Съдът отчита и предупрежденията, че българските състезатели могат да бъдат санкционирани през 2026 г., ако държавата продължи да признава структура без международна легитимност.

Правни последици

„Министерството на младежта и спорта в лицето на министър Пешев създаде кризата с прибързано и необосновано действие, а БФШ 2022 се превърна в инструмент за управленски хаос – календари, картотеки и органи без международна легитимност,“ коментира специалистът по спортно право Георги Градев.

„Правният резултат днес е ясен: БФШ 2022 остава без действащ лиценз, без право да администрира държавното първенство през 2026 г. и без право на финансиране като лицензирана спортна федерация, докато няма окончателно съдебно решение,“ допълни той.

Юридическата кантора на Градев – СИЛА Интернешънъл Лойърс, също е сред жалбоподателите по делото.

Какво следва

Определението на АССГ може да бъде обжалвано от министъра на младежта и спорта и от БФШ 2022 пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.