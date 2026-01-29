НА ЖИВО
          Съдебна битка срещу социалните мрежи: родители и тийнейджъри изправят технологичните гиганти пред съда

          29 януари 2026 | 10:30
          В Лос Анджелис във вторник започва дългоочаквана серия от съдебни процеси, които за първи път обединяват стотици родители и тийнейджъри в Съединените щати срещу най-големите социални мрежи в света. Ищците обвиняват технологичните компании, че умишлено са проектирали платформите си така, че да създават зависимост у деца и младежи.

          Делата, определяни като безпрецедентни, са насочени срещу Meta, Snap, TikTok и YouTube. В съдебните производства са включени около 1600 ищци – над 350 семейства и близо 250 училищни района от различни щати.

          Според подадените искове, след като децата развият зависимост към социалните платформи, те стават по-уязвими към депресия, хранителни разстройства, самонараняване и други сериозни психични проблеми. Първият процес се очаква да продължи между шест и осем седмици и е свързан с 19-годишна млада жена, посочена в документите с инициалите KGM, която твърди, че още в детска възраст е развила психични разстройства вследствие на пристрастяване към социалните мрежи.

          Ищците настояват както за финансови обезщетения, така и за съдебни разпореждания, които да наложат промени в дизайна на платформите и въвеждане на общи стандарти за безопасност в индустрията. При успех делата могат да доведат до значителни промени в начина, по който се създават и управляват социалните мрежи, както и да отворят пътя за нови искове срещу големите технологични компании.

          Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г. Франция готви забрана на социалните мрежи за деца под 15 г.

          Сред ключовите свидетели се очаква да бъдат висши ръководители на платформите, включително основателят на Meta Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на Snap Еван Шпигел, директорът на YouTube Нийл Мохан, както и ръководителят на Instagram Адам Мосери. Показания ще дават и експерти по въздействието на онлайн съдържанието върху психичното здраве.

          От Meta и Snap не са отговорили на запитвания за коментар, а TikTok е отказала официална позиция. Говорителят на YouTube Хосе Кастанеда определи обвиненията като „просто неверни“ и подчерта, че компанията развива политики за съдържание, съобразено с възрастта, както и инструменти за родителски контрол.

          Експерти: Социалните мрежи влияят пряко на психичното и физическото здраве

          В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS преподавателят по „Медии и комуникации“ в Нов български университет Жюстин Томс и психологът Велислава Донкина коментираха влиянието на социалните платформи върху съвременния начин на живот.

          „Ние сме създадени да комуникираме. Когато тази нужда не е удовлетворена по здравословен начин, организмът ни влиза в състояние на постоянен стрес“, обясни Донкина. Тя подчерта, че хроничният стрес може да наруши биохимичния баланс в тялото и да доведе до дългосрочни здравословни последици.

          Жюстин Томс обърна специално внимание на децата като най-уязвимата група. „В днешния забързан свят родителите често нямат възможност да отделят достатъчно внимание, а това оставя децата в капана на социалните мрежи“, посочи тя и допълни, че липсата на реална комуникация тласка младите към търсене на все по-силни дигитални стимули.

