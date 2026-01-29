Самолетна катастрофа в Колумбия: без оцелели след изчезване от радарите минути след излитане

Колумбийските власти съобщиха, че не са открити оцелели след катастрофата на самолет с 13 пътници и двама членове на екипажа, който се разби в сряда, информира Гражданската авиационна администрация, цитирана от CNN.

Сред загиналите е и колумбийският конгресмен Диогенес Кинтеро, потвърдиха от политическата формация, която той представлява. От неговия комуникационен екип уточниха, че контактът с Кинтеро и асистента му е прекъснал, след като самолетът е изчезнал от радарите. Последното регистрирано местоположение на телефоните им е било на летище Камило Даса в Кукута.

Самолетът е бил управляван от държавната авиокомпания Satena. По-рано министърът на транспорта Мария Фернанда Рохас съобщи, че машината е загубила връзка с контрола на въздушното движение малко след излитането.

Полетът е трябвало да извърши вътрешен маршрут от Кукута до Оканя, в североизточния департамент Норте де Сантандер. От Satena уточниха, че самолетът е излетял в 11:42 ч. източно време и е било планирано да кацне около 12:05 ч., като последният контакт с наземен оператор е осъществен в 11:54 ч. Данните от сайта за проследяване на полети FlightAware показват, че сигналът на машината е изчезнал девет минути след излитането от летище „Камило Даса“.

По-късно спасителните екипи са открили разбития самолет в селски район край Ла Плая де Белен, съобщиха властите. Причините за катастрофата предстои да бъдат изяснени.