Самоубийството на Билгин: През 2024 г. той споделя с експерти от МОН за тормоза, учителката е жена на бивш кмет от ДПС

Само няколко дни след самоубийството на 18-годишния Билгин Алишев в Нова махала страх е сковал жителите на баташкото село. По принцип приветливите и разговорливи хора сега се страхуват и притесняват да говорят за трагедията и най-вече за причините, довели до смъртта на ученика.

- Реклама -

Тийнейджърът беше намерен обесен, а близките му обвиниха учителката по английски Елихан Хаджийска, която го тормозела от години.

Само преди ден съученици и близки на загиналото момче шумно протестираха пред училището и искаха наказание за виновните. Хората, които се престрашават да споделят това, което знаят, вече се броят на пръсти. Пред училището, където е учил Билгин, срещаме Айше Мустафа.

Жената видимо е разстроена от трагичния инцидент: „Моят внук учеше с Билгин в един клас. Всичко се знае. Тук е намесен тормоз от учителката. То не е отсега. Всички ученици са тормозени от нея. Не само тези в 12 клас, но и от другите класове“, категорична е Айше.

За тормоз от страна на учителката Елихан Хаджийска потвърждава и Селиха Гюнюм: „Да, истина е. Всичко, което казват учениците, е така. Билгин не беше отпаднало и меланхолично дете. Беше кротък, добър.

По-добре да я махнат тази учителка, защото учител ще се намери, но детето няма да се върне“, смята Селиха. И със страх в очите прошепва, че „над виновната учителка е разпънат чадър, тъй като мъжът ѝ Ахмед Хаджийски е партиец на ДПС и бивш кмет на Нова махала“.

Почернената майка Ифет Триградлиева сподели, че вече е изтощена и няма сили да изрича на глас причините, накарали единственото ѝ дете да посегне на живота си. Но причините витаят навсякъде в баташкото село. Личи си от хората, които ходят с наведени глави и погледи, забити в земята, и не смеят дори да се поздравят – от страх да не чуят нещо, което не искат.

Всички съжаляват за Билгин, който бил сред най-добрите ученици в 12 клас в СУ „Кирил и Методий“ и се е готвел за абитуриентски бал напролет. Живеел е заедно с майка си, която е разведена.

Според негови близки и приятели конфликтът му с учителката Елихан Хаджийска започва още през 2021 г., когато тя се намесва в свада между него и друго момче от класа, на който тя е класен ръководител. След този случай тя започнала да отправя по адрес на Билгин хапливи коментари.

Възмущавала се също, че я подминал, без да поздрави, с което уронвал авторитета ѝ.

Братовчедката на Билгин – Зелиха Дост, с която били в един клас, споделя, че той бил обект на обиди и подигравки, например за това, че си оправял веждите.

Алишев многократно се е оплаквал от отношението към него от страна на учителката. През 2024 г. Билгин дори споделя за тормоза по време на открит урок по гражданско образование с експерти от МОН. Реакция обаче няма, момчето дори е обвинено, че уронва престижа на училището.

Според познати на семейството тийнейджърът е правил по-рано два опита за самоубийство. Преди две години се опитал да се хвърли от прозореца на 4-ия етаж на училището, но съучениците му го спрели.