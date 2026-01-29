НА ЖИВО
          САЩ, Дания и Гренландия започнаха преговори за Арктика

          29 януари 2026 | 10:02 310
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Преговори между САЩ, Гренландия и Дания са започнали в сряда, съобщи датското външно министерство. Целта е да бъде овладяна дипломатическата криза, породена от намерението на президента Доналд Тръмп да придобие арктическата територия.

          Висши представители на трите страни са провели среща, на която са обсъдили възможни отговори на американските опасения, свързани със сигурността в Арктика. По думите на участниците разговорите се водят при условие, че бъдат зачетени червените линии на Кралство Дания.

          Париж събира лидери на фона на напрежението около Гренландия Париж събира лидери на фона на напрежението около Гренландия

          Американският държавен секретар Марко Рубио заяви по-рано, че Съединените щати вече са започнали процеса и предстои провеждането на технически срещи с представители на Гренландия и Дания.

          Париж събира лидери на фона на напрежението около Гренландия Париж събира лидери на фона на напрежението около Гренландия

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Автомобил се вряза в еврейски център в Ню Йорк, полицията разследва престъпление от омра

          Дамяна Караджова -
          Полицията в Ню Йорк разследва възможно престъпление от омраза, след като автомобил се е врязал многократно в ортодоксален еврейски център в квартал Бруклин.
          Общество

          Вирусът Нипа: Има ли опасност за България

          Пола Жекова -
          Британски експерт: Рискът от глобално разпространение на вируса Нипа остава нисък, но бдителността е задължителна
          Инциденти

          Самолетна катастрофа в Колумбия: без оцелели след изчезване от радарите минути след излитане

          Дамяна Караджова -
          Колумбийските власти съобщиха, че не са открити оцелели след катастрофата на самолет с 13 пътници и двама членове на екипажа
          Вашият коментар
