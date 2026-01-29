САЩ, Дания и Гренландия започнаха преговори за Арктика

Преговори между САЩ, Гренландия и Дания са започнали в сряда, съобщи датското външно министерство. Целта е да бъде овладяна дипломатическата криза, породена от намерението на президента Доналд Тръмп да придобие арктическата територия.

Висши представители на трите страни са провели среща, на която са обсъдили възможни отговори на американските опасения, свързани със сигурността в Арктика. По думите на участниците разговорите се водят при условие, че бъдат зачетени червените линии на Кралство Дания.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви по-рано, че Съединените щати вече са започнали процеса и предстои провеждането на технически срещи с представители на Гренландия и Дания.