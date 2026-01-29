САЩ изпратиха за първи път в океана новия си суперсамолетоносач John F. Kennedy

На 28 януари новият атомен самолетоносач на САЩ CVN 79 John F. Kennedy се отправи в морето за първите си морски изпитания от HII Newport News Shipbuilding в Нюпорт Нюз, Вирджиния, съобщава USNI News.

John F. Kennedy е вторият кораб от клас Gerald R. Ford. Договорът за построяване на самолетоносача за ВМС на САЩ е възложен на HII Newport News Shipbuilding на 15 януари 2009 г.

Първата церемония по рязане на стомана за кораба се състоя в Нюпорт Нюз на 25 февруари 2011 г., а на 29 май 2011 г. Министерството на ВМС на САЩ нарече кораба John F. Kennedy.

Официалната церемония по полагане на кила на CVN 79 Джон Ф. Кенеди се проведе на 22 август 2015 г., а церемонията по спускането на вода се състоя на 29 октомври 2019 г. Церемонията по кръщението на самолетоносача се състоя на 7 декември 2019 г. Доставката на кораба на ВМС на САЩ е планирана за март 2027 г.

Самолетоносачите от клас Gerald R. Ford често са наричани суперносачи. В момента те са най-мощните кораби от своя клас в света. Строителството на тези самолетоносачи е в ход от 2009 г.

Те са проектирани като подобрена версия на самолетоносачите от клас Nimitz и се отличават с намален екипаж поради висока степен на автоматизация, което води до по-ниски оперативни разходи. Една значителна технологична иновация е замяната на паровите катапулти с нови електромагнитни.

Самолетоносачите от клас Gerald R. Fordмогат да носят до 90 самолета и хеликоптера от различни типове: изтребители F-35 от пето поколение, изтребители F/A-18E/F Super Hornet от четвърто поколение, самолети за ранно предупреждение и управление E-2 Hawkeye, самолети за електронно противодействие EA-18G, многоцелеви хеликоптери SH-60 Seahawk и безпилотни летателни апарати.