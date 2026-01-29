НА ЖИВО
      четвъртък, 29.01.26
          Футбол

          Шампионска лига – Реал Мадрид пак ще играе с Бенфика?

          Жребият за плейофите ще се тегли утре, 30 януари. Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите - седмица по-късно

          29 януари 2026 | 09:22 60
          Снимка: БГНЕС
          След изиграването на мачовете от последния седми кръг в основната фаза на турнира Шампионска лига, станаха ясни и всички потенциални плейофни двойки.Любопитно е, че Реал Мадрид, който вчера отстъпи на Бенфика, воден от Жозе Моуриньо, с 2:4 в Лисабон и така отпадна от топ 8, може отново да играе с португалците.

          Другият потенциален опонент на „кралете“ е норвежкият Будьо/Глимт, който вече демонстрира, че не е за подценяване, след като в последните седмици победи последователно Манчестър Сити и Атлетико Мадрид.

          Жребият за плейофите ще се тегли утре, 30 януари. Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите – седмица по-късно.

          Всички потенциални двойки в плейофите:

          Монако/Карабах – Пари Сен Жермен/Нюкасъл

          Брюж/Галатасарай – Ювентус/Атлетико Мадрид

          Будьо/Глимт/Бенфика – Реал Мадрид/Интер

          Борусия Дортмунд/Олимпиакос – Аталанта/Байер Леверкузен

          Карабах/Монако – Нюкасъл/Пари Сен Жермен

          Галатасарай/Брюж – Атлетико Мадрид/Ювентус

          Бенфика/Будьо/Глимт – Интер/Реал Мадрид

          Олимпиакос/Борусия Дортмунд – Байер Леверкузен/Аталанта

          

