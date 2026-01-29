Шампионска лига – Реал Мадрид пак ще играе с Бенфика?

След изиграването на мачовете от последния седми кръг в основната фаза на турнира Шампионска лига, станаха ясни и всички потенциални плейофни двойки.Любопитно е, че Реал Мадрид, който вчера отстъпи на Бенфика, воден от Жозе Моуриньо, с 2:4 в Лисабон и така отпадна от топ 8, може отново да играе с португалците.

- Реклама -

Другият потенциален опонент на „кралете“ е норвежкият Будьо/Глимт, който вече демонстрира, че не е за подценяване, след като в последните седмици победи последователно Манчестър Сити и Атлетико Мадрид.

Жребият за плейофите ще се тегли утре, 30 януари. Първите мачове са на 17/18 февруари, а реваншите – седмица по-късно.

Всички потенциални двойки в плейофите:

Монако/Карабах – Пари Сен Жермен/Нюкасъл

Брюж/Галатасарай – Ювентус/Атлетико Мадрид

Будьо/Глимт/Бенфика – Реал Мадрид/Интер

Борусия Дортмунд/Олимпиакос – Аталанта/Байер Леверкузен

Карабах/Монако – Нюкасъл/Пари Сен Жермен

Галатасарай/Брюж – Атлетико Мадрид/Ювентус

Бенфика/Будьо/Глимт – Интер/Реал Мадрид

Олимпиакос/Борусия Дортмунд – Байер Леверкузен/Аталанта