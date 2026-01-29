Шефът на МВР се похвали с 16 задържани за каналджийство

16 задържани български и чужди граждани – лидери и участници в организирана престъпна група за каналджийство. Това написа във Фейсбук Даниел Митов – шеф на МВР в оставка. В поста той дава допълнителни подробности за операцията:
На 27 януари 2026 г. действията се проведоха в София, Търговище и община Брезник, както и с разследващи мероприятия на територията на Гърция.
Седем лица са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група по чл. 321, ал. 3 от Наказателния кодекс, действала от април 2024 г. с користна цел. Две от лицата са ръководители на групата. Петима са задържани до 72 часа, един е задържан по друго дело, а един се издирва.
Операцията е резултат от повече от година целенасочена и последователна работа – задълбочен анализ, оперативни действия и прецизно документиране на доказателства. В хода на разследването бяха извършени претърсвания и иззети електронни устройства, платежни средства и автомобили, използвани за трафик на мигранти.
Действията бяха реализирани в тясна координация с партньорските служби и с подкрепата на ЕВРОПОЛ в рамките на оперативната целева група OTF ITER, като част от разследването беше проведена и на територията на Гърция.
Поздравявам отново всички ангажирани служители за професионализма, координацията и последователността.
