Шефът на МВР се похвали с 16 задържани за каналджийство

16 задържани български и чужди граждани – лидери и участници в организирана престъпна група за каналджийство. Това написа във Фейсбук Даниел Митов – шеф на МВР в оставка. В поста той дава допълнителни подробности за операцията:

- Реклама -

Поздравявам служителите на ГД „Гранична полиция“, ГДБОП и СДВР Столична Полиция, които проведоха мащабна съвместна операция, с която беше неутрализирана организирана престъпна група за незаконна миграция.

С работа, координация и конкретни действия Министерство на вътрешните работи показа, че няма да отстъпи срещу каналите за незаконна миграция.

На 27 януари 2026 г. действията се проведоха в София, Търговище и община Брезник, както и с разследващи мероприятия на територията на Гърция.

Седем лица са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група по чл. 321, ал. 3 от Наказателния кодекс, действала от април 2024 г. с користна цел. Две от лицата са ръководители на групата. Петима са задържани до 72 часа, един е задържан по друго дело, а един се издирва.

Операцията е резултат от повече от година целенасочена и последователна работа – задълбочен анализ, оперативни действия и прецизно документиране на доказателства. В хода на разследването бяха извършени претърсвания и иззети електронни устройства, платежни средства и автомобили, използвани за трафик на мигранти.

Действията бяха реализирани в тясна координация с партньорските служби и с подкрепата на ЕВРОПОЛ в рамките на оперативната целева група OTF ITER, като част от разследването беше проведена и на територията на Гърция.

Поздравявам отново всички ангажирани служители за професионализма, координацията и последователността.